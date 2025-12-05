Peruanos que dejan huella: jóvenes ganan medallas en la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas en Chile

El logro de Leandro Alvarado Bravo y Abraham Fajardo se suma a la creciente lista de reconocimientos que el talento peruano viene obteniendo en competencias internacionales.

Perú volvió a destacar en competencias internacionales de matemáticas gracias a los jóvenes Leandro Alvarado Bravo y Abraham Fajardo, quienes obtuvieron medallas en la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas (OIM) 2025 realizada en Chile. Su desempeño reafirma el talento de las nuevas generaciones y evidencia cómo el país continúa avanzando en el desarrollo científico y académico.

¿Quiénes son los estudiantes peruanos premiados?

Leandro y Abraham forman parte de una delegación que viene preparándose de manera constante para representar al Perú en competencias internacionales. Ambos se enfrentaron a pruebas exigentes que evalúan razonamiento lógico, creatividad matemática y resolución de problemas complejos. Sus medallas reflejan la dedicación, disciplina y capacidad que han desarrollado durante años de estudio y entrenamiento.

Además, este logro impulsa las metas académicas que vienen trazando. Tanto Leandro como Abraham se preparan para postular al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), una de las universidades más prestigiosas del mundo. Un camino que no solo reconoce su esfuerzo, sino que también inspira a más jóvenes a apostar por la ciencia y la educación.

¿Qué es la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas?

La OIM es una de las competencias más importantes de la región. Reúne a estudiantes de más de veinte países para evaluar sus habilidades en álgebra, geometría, teoría de números y combinatoria. Para el Perú, esta olimpiada tiene un significado especial: desde hace años, jóvenes peruanos vienen destacando con medallas que colocan al país entre los mejores de Iberoamérica.

Participar en la OIM exige meses de preparación, simulacros y entrenamientos especializados. Cada medalla es el resultado del trabajo conjunto entre estudiantes, docentes y equipos que impulsan el talento matemático en el país.

¡El Perú será clave en el campo de la ciencia!

Los resultados de la OIM forman parte de un avance más amplio. En los últimos años, estudiantes peruanos también han destacado en competencias internacionales como la Olimpiada Matemática del Cono Sur y la Olimpiada Mundial de Física, demostrando un crecimiento sostenido del talento nacional y un interés cada vez mayor por las ciencias.

Estos logros reflejan la capacidad de las nuevas generaciones para enfrentarse a retos complejos y competir en escenarios de alto nivel.

Educación en el Perú: un contraste que impulsa

El valor de estos triunfos se hace aún más evidente cuando se observa el panorama educativo nacional. Según los resultados de PISA 2022, los estudiantes peruanos de 15 años alcanzaron en Matemática un promedio de 391 puntos, por debajo del nivel mínimo de competencia (420) y del promedio de la OCDE (472). Estas cifras muestran que todavía queda un camino importante por recorrer para que más escolares desarrollen plenamente sus habilidades de razonamiento lógico y científico.

Este contraste refuerza la importancia de seguir impulsando políticas, programas y espacios que permitan descubrir y acompañar talento en todo el país. Los logros de jóvenes como Leandro y Abraham son una demostración de lo que puede lograrse cuando existen oportunidades adecuadas de formación y apoyo académico.

Un futuro que merece apoyo y oportunidades

El desempeño de Leandro Alvarado Bravo y Abraham Fajardo no solo celebra una medalla. Representa el potencial de una generación que puede transformar el futuro científico y tecnológico del país. Su logro recuerda que, cuando las y los estudiantes reciben acompañamiento, el Perú tiene la capacidad de crecer, competir y sobresalir en los escenarios más exigentes del mundo.