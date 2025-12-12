¿Por qué el tráfico empeora en Navidad? ¿Qué podemos hacer para combatirlo?

En diciembre, las compras, los viajes y el mayor dinamismo económico incrementan de forma notable la circulación vehicular en las ciudades. Frente a este escenario, resulta clave conocer qué acciones pueden implementarse para gestionar mejor el tráfico y reducir los impactos en la movilidad y el ambiente.

Termina el año y la ciudad cambia de ritmo. Con la llegada de la Navidad, las calles comienzan a llenarse de familias que buscan regalos, viajan o se organizan para las celebraciones. El movimiento crece en centros comerciales, mercados y avenidas, dando paso a una temporada marcada por compras de último minuto y desplazamientos constantes. Este incremento no solo se refleja en el tráfico: también eleva el consumo de combustible, las emisiones contaminantes y el nivel de estrés. Por eso, entender cómo se mueve la ciudad en estas fechas es clave para plantear soluciones que faciliten la vida de las personas y permitan avanzar hacia una movilidad más sostenible.

Más gasto, más movimiento y más autos en las calles

Para la campaña navideña 2026, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) proyecta un crecimiento cercano al 8% en las ventas retail, impulsado por una recuperación del optimismo del consumidor y una mayor disposición de gasto. Asimismo, el ticket promedio por persona se ubicará entre S/ 300 y S/ 350, lo que representa un incremento de alrededor del 16,67% respecto al año anterior. Este mayor dinamismo también responde, según la propia entidad, a los retiros de AFP y CTS, y a un entorno macroeconómico más estable.

Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio Retail y Distribución de la CCL, añade que la campaña se abastece desde septiembre y que las principales ofertas online se activan durante los Cybers y el Black Friday; sin embargo, el mayor volumen de consumo sigue concentrándose en la segunda quincena de diciembre.

Este comportamiento comercial termina trasladándose directamente a la movilidad urbana: más autos en las calles, mayor congestión, tiempos de traslado más largos y un incremento en los niveles de contaminación. Solo en diciembre de 2024, el Índice Nacional de Flujo Vehicular del INEI —que mide el tránsito de vehículos ligeros y pesados por garitas de peaje— creció en 4,6% respecto al mismo mes del 2023.

Turismo de fin de año también recarga las calles

A ello se suma el aumento del turismo interno. Según el Estudio de Impacto Económico del Feriado de Fin de Año 2024 del Mincetur, los feriados comprendidos entre el 21 y 25 de diciembre y del 28 de diciembre al 1 de enero motivaron viajes hacia destinos como Lima (30,7%), Cusco (9,7%), La Libertad (8,7%), Ica (8,6%), San Martín (7,9%), Arequipa (6,4%), Áncash (6,1%), Piura (4,3%) y Lambayeque (3,9%). Con base en estas cifras, se espera que esta temporada mantenga el mismo ritmo o incluso lo supere.

A ello se añade la forma en que los peruanos viajan. De acuerdo con el más reciente Perfil del Vacacionista Nacional de PromPerú, el 49% de viajeros utiliza buses interprovinciales, el 29% opta por volar en avión, el 14% se desplaza en auto propio y el 7% emplea movilidad particular.

Este mayor movimiento golpea especialmente a Lima, una ciudad que ya lidia a diario con una fuerte congestión. De acuerdo con el análisis de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) basado en los datos de TomTom Traffic, la velocidad promedio de circulación en la capital es de apenas 14,2 km/h, por debajo de ciudades como Ciudad de México (17,6 km/h), Bogotá (18,2 km/h) y Santiago de Chile (22,3 km/h). Durante los momentos de mayor demanda, especialmente entre las 6:00 p. m. y 7:00 p. m., ese ritmo cae a entre 11 y 12 km/h. Este escenario llevó a la capital a posicionarse como la segunda ciudad más congestionada de América Latina en 2023 y 2024, solo por detrás de Barranquilla.

El panorama global tampoco es favorable: el Perú figura hoy en el séptimo puesto entre los países con mayor congestión vehicular del mundo. En este contexto, cualquier incremento de actividad, como el movimiento turístico y comercial de diciembre, hace que los problemas cotidianos de movilidad se vuelvan aún más notorios para millones de personas.

¿Qué pueden hacer las autoridades?

Según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), para enfrentar los problemas de tráfico y avanzar hacia ciudades más sostenibles durante la campaña navideña y en el largo plazo, se requieren medidas articuladas entre las instituciones de planificación urbana, transporte y medio ambiente. Esto implica acelerar intervenciones que reduzcan la congestión, mejoren la movilidad y disminuyan la contaminación generada por el crecimiento del parque automotor y el incremento estacional de desplazamientos. Entre las opciones plantean:

1. Implementar corredores verdes urbanos

Una estrategia que combine infraestructura peatonal, ciclista y de micromovilidad con vegetación y pavimentos permeables para reducir la congestión y mejorar la calidad del aire.

2. Fortalecer la movilidad no motorizada

Ampliación de ciclovías seguras, aceras inclusivas y zonas peatonales integradas al transporte público.

CEPLAN recomienda además establecer sistemas de medición diferenciada de huella de carbono por tipo de transporte para orientar políticas sostenibles.

3. Modernizar la semaforización

La Asociación Automotriz del Perú (AAP) destaca la necesidad de implementar sistemas adaptativos basados en sensores y big data, capaces de ajustar los ciclos semafóricos en tiempo real.

4. Reestructurar el transporte público

Priorizar servicios de alta capacidad como el Metro de Lima, el Metropolitano y redes alimentadoras, además de carriles exclusivos, señalización eficiente y campañas de educación vial.

5. Crear una Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial

Una entidad que lidere la planificación, fiscalización y ejecución de políticas integrales de movilidad urbana a nivel nacional.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Las decisiones individuales también influyen en la movilidad urbana y en las emisiones. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda:

Caminar o ir en bicicleta: las formas más limpias y accesibles de trasladarse.

Usar transporte público: sustituir el auto por este medio puede reducir hasta 2,2 toneladas de emisiones de CO₂ al año por persona.

Compartir auto: en caso de necesidad, viajar con más personas reduce hasta 1 tonelada de emisiones anuales.

Ciudades con futuro es una iniciativa de RPP con el compromiso de Pluz, energía que nos impulsa a más.