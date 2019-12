Primer reconocimiento APOD para un peruano: El joven Jheison Huerta, natal de Huaraz, fue el ganador de un importante reconocimiento de la NASA. El astrofotógrafo fue premiado con el Astronomy Picture of the Day del 22 de octubre por su impresionante fotografía de la Vía Láctea. La imagen, titulada como “Night Sky Reflections from the World’s Largest Mirror” fue tomada en el Salar de Uyuni, el paisaje natural ubicado en Bolivia, y fue compuesta por 15 fotografías singulares que dieron como resultado una toma panorámica.