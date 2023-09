Científico postula que ancestros humanos pudieron haber evolucionado en Europa en vez de África

Un cráneo de simio de hace 8.7 millones de años encontrado en Turquía puede desafiar la creencia de que los ancestros de los humanos y los simios procedían de África.

El fósil del simio, llamado Anadoluvius turkae, fue encontrado en Cankiri, Turquía, y data de 7 millones de años antes que las fósiles de los primeros homínidos (el grupo que incluye a los humanos, los simios africanos -chimpancés, bonobos y gorilas- y sus ancestros fósiles) del continente africano.

El postulado

Los investigadores dicen que esto sugiere que los homínidos podrían haber evolucionado primero en Europa antes de migrar a África.

"Nuestros hallazgos sugieren además que los homínidos no sólo evolucionaron en Europa occidental y central, sino que pasaron más de cinco millones de años evolucionando allí y extendiéndose al Mediterráneo oriental antes de dispersarse finalmente en África, probablemente como consecuencia de cambios ambientales y disminución de los bosques", dijo el profesor David. Begun, paleoantropólogo de la Universidad de Toronto y coautor principal del estudio, según The Telegraph.

"Esta nueva evidencia apoya la hipótesis de que los homínidos se originaron en Europa y se dispersaron en África junto con muchos otros mamíferos hace entre nueve y siete millones de años, aunque no lo prueba definitivamente", añadió.

El fósil da pistas de que A. turkae probablemente pesaba entre 50 a 60 kilogramos, o aproximadamente el peso de un chimpancé macho grande. El cráneo fue encontrado en 2015, pero su importancia se discutió en una investigación publicada recientemente en la revista Communications Biology.

No es prueba irrefutable

Sin embargo, para demostrar esta nueva teoría será necesario encontrar más fósiles en el continente europeo que puedan datar de esta misma cantidad de tiempo.

Una pregunta que plantean estos hallazgos es por qué, si los homínidos surgieron en Europa, ya no están allí, excepto los humanos recién llegados, y por qué los antiguos homínidos no se dispersaron también en Asia, dijo Begun.

"La evolución no es muy predecible", señala. "Ocurre cuando interactúan una serie de eventos aleatorios y no relacionados. Podemos suponer que las condiciones no eran las adecuadas para que los simios se trasladaran a Asia desde el Mediterráneo oriental a finales del Mioceno, pero sí lo eran para una dispersión hacia África".

Este nuevo descubrimiento "amplía nuestra comprensión de un grupo que parece estrechamente relacionado con los simios y humanos africanos vivos", menciona Christopher Gilbert, paleoantropólogo del Hunter College de la City University de Nueva York que no participó en este estudio. Sin embargo, Gilbert señaló que los análisis exhaustivos recientes de los grandes simios fósiles y los primeros homínidos no respaldan el argumento..