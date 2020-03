Se cree que los hechos reales detrás de la cinta "El robo del siglo" inspiraron a "La casa de papel". | Fuente: Warner Bros

Resulta extraño que un asalto como el llamado 'robo del siglo' en Argentina, realizado el viernes 13 de enero del 2006, no haya llegado antes al cine o la televisión: Los elementos son 100% cinematográficos: un asalto a un banco realizado a punta de pistolas de réplica, la celebración del cumpleaños de una abuelita que era rehén, el escape de los ladrones por un túnel subterráneo (usando las alcantarillas) y un botín de entre US$ 5 millones y US$ 19 millones que, hasta la fecha, no se ha recuperado.



Este suceso de la historia argenina fue llevado al cine por Ariel Winograd en "El robo del siglo", película que ingresa esta semana a la cartelera peruana. Según algunos, incluyendo la mente maestra detrás del atraco, "La casa de papel" se habría inspirado en ellos.



"Dice el autor del robo [Fernando Araujo] que 'La casa de papel' le robó. Yo no la vi, pero sé que hay ciertas similitudes", comenta a RPP Noticias, el director. Inclusive cuando se estrenó en Argentina, hubo que explicarle al público que pasó en verdad.

"Y nos decían 'pero esto es copia de la serie' y respondíamos 'no, no, no. Esto pasó en el 2006. 'La casa de papel' se inspiró en este robo. Es algo impresionante, los personajes son antisistema. Si no hubiera sucedido, hubiera sido una película completamente inverosímil. No te la creería nadie", asegura Winograd, más conocido por sus comedias como "Mi primera boda".

El comediante Guillermo Francella interpreta a Mario Vitette, uno de los ladrones. | Fuente: Warner Bros

LA CLAVE DEL HUMOR

En "El robo del siglo", que superó los 2 millones de espectadores en Argentina, el cineasta contó con un gran elenco encabezado por Diego Peretti (como Araujo) y el popular comediante Guillermo Francella (como Mario Vitette, quien debía "entretener" a los agentes del Grupo Halcón durante la toma). "Haber trabajado con él fue una experiencia cinematográfica muy linda. Él es un animal laburando, le pone mucha pasión y es muy dedicado. Es un tipo muy respetuoso, fue una experiencia inolvidable", destaca.

Después del éxito que tuvo en la cartelera argentina, el director Ariel Winograd ─que acaba de terminar de grabar su nuevo proyecto con Leonardo Sbaraglia y Natalia Oreiro─ no cree que haya un enfrentamiento entre la ficción latinoamericana y la de Hollywood. "Creo que hay un cine, películas e historias y gente que se identifica. Cuando uno hace una cinta y logra conectar con el público como director, eso es trabajo realizado", apunta.

"El robo del siglo", cinta inspirada en hechos reales, se estrena este 12 de marzo en la cartelera. | Fuente: Warner Bros

¿QUÉ PASÓ CON LOS LADRONES?

El filme tiene su buena dosis de comedia, algo basado en hechos reales ─el sentido del humor de los ladrones está demostrado en sus actos, dejaron un mensaje en el banco: "en barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores"─ y en la carrera del realizador.

En un momento en el que se cuestiona los límites del humor, el cineasta es consciente de que "es muy difícil hacer la comedia perfecta, que le guste a todos"; pero sabe donde poner su raya: "si siento que a mí me funciona, va a funcionar". En ese sentido, no hubiera aceptado dirigir "El robo del siglo" si hubiera habido muertos. Pero el cerebro de la operación lo tenía claro: robar un banco causando el menor daño posible.

¿Y qué pasó con los verdaderos ladrones? Fueron a la cárcel, pero actualmente se encuentran en libertad. Incluso, Fernando Araujo fue coguionista de la cinta y hay cameos de algunos de ellos. "Quedaron contentos. Como coguionista, era particular porque Araujo estaba en el rodaje mientras se filmaba sobre su vida. Siempre con respeto. Obviamente hay ciertas licencias narrativas, pero sí la mayoría quedó contento".