'Alien: Romulus' desplaza a 'Deadpool & Wolverine' del primer lugar de taquilla en EE. UU.

Alien: Romulus, la nueva película de Fede Álvarez sobre la icónica saga de Alien, ya superó en la taquilla a Deadpool & Wolverine, el filme de superhéroes protagonizado por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, el último fin de semana en los cines de Estados Unidos.

De acuerdo con cifras difundidas por Variety, el largometraje, que tiene en su elenco a la actriz de origen peruano Isabela Merced y al histórico cineasta Ridley Scott en la producción, logró recaudar 41,5 millones de dólares en las salas de cine de Norteamérica, logrando el primer lugar del ranking y desplazando al filme de Marvel.

Según informó el portal estadounidense, esta sería la segunda entrega de la saga de Alien más taquillera después de Prometeo (2012) que consiguió 51 millones de dólares.

“Esas ventas de entradas fueron suficientes para que el capítulo más reciente de la saga de terror de ciencia ficción de Disney y 20th Century pusiera fin al reinado de tres semanas de Deadpool & Wolverine, que acaba de superar a Joker como la película con clasificación R más taquillera de la historia con 1,140 millones de dólares”, describe Variety.

Asimismo, se conoció que Alien: Romulus pudo obtener 66,7 millones de dólares a nivel internacional logrando un total de 108,2 millones de dólares en la taquilla global luego de su estreno en la cartelera de Estados Unidos el último 16 de agosto.

¿Qué dicen las primeras críticas sobre Alien: Romulus?

Críticos de cine, medios y revistas internacionales ya dieron a conocer sus apreciaciones sobre Alien: Romulus, siendo varias de ellas positivas para el nuevo proyecto cinematográfico de Fede Álvarez.

Jazz Tangcay, periodista y editora de Variety, no dudó en destacar la trama y producción del filme. "Esta es fácilmente una de las mejores películas de la franquicia. Fede Álvarez no decepciona. Un diseño de sonido y una construcción del mundo increíbles”, escribió en X (Ex Twitter).

Germain Lussier, del portal Gizmodo, consideró que la última entrega de Alien es “una montaña rusa de locura que recorre las seis películas anteriores de Alien”. “Mejora a medida que avanza y termina con un tercer acto espectacularmente espectacular”, añadió.

Borys Kit, de The Hollywood Reporter, señaló que Alien: Romulus “tiene todas las características que esperarías de una película de Alien”. No obstante, precisó que la trama “nunca parece estar complaciendo la nostalgia de los fans” sino que, por el contrario, parece tener una dirección “nueva y loca”.

Para la crítica de cine Courtney Howard, la película “es retorcida, apasionante y maravillosamente sombría”. “Presenta de manera innovadora cosas inteligentes y astutas, tocando sutilmente los grandes éxitos. Cailee Spaeny y David Jonsson dominan”, afirma.

¿Cuánto fue el puntaje de Rotten Tomatoes a Alien: Romulus?

El portal Rotten Tomatoes clasifica a la película Alien: Romulus, de Fede Álvarez, con un 81% de aprobación por parte de la crítica internacional, tras 275 reseñas tomadas en cuenta para la revisión de la película.

Esta puntuación generó sorpresa entre los fanáticos debido a que la ubica como la tercer mejor película de la franquicia después de Alien, el octavo pasajero (1979), de Ridley Scott, que logró 93%, y Aliens (1983), de James Cameron, que alcanzó el 94% de aprobación.

El mismo Rotten Tomatoes le da a la última entrega de Alien un 86% de puntaje en la preferencia del público. Del mismo modo, cuenta con una calificación de 'B+' en CinemaScore.

