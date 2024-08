'Alien' regresa a los cines: sinopsis, elenco y todo sobre la película de Fede Álvarez

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alien: Romulus, la nueva película de la icónica saga de Alien, se estrenará en los cines peruanos este jueves 15 de agosto generando una gran expectativa entre los fanáticos por ver de vuelta a los temibles xenomorfos causando terror en el espacio exterior.

Dirigido por Fede Álvarez y producida por Ridley Scott, Alien: Romulus se sitúa después de las dos primeras películas de la saga incluyendo Aliens, de James Cameron, en 1983.

Ahora, Alien tendrá una nueva historia alienígena tras cinco años desde las precuelas de Ridley Scott: Prometeo en el 2012 y Alien: Convenant el 2017.

En esta versión de Alien, se destaca la participación de la actriz de origen peruano Isabela Merced, conocida por su protagónico en Dora y la ciudad perdida (2019) y su reciente debut en Madame Web (2023).

Isabela Merced estará acompañada de la actriz Cailee Spaeny, protagonista de Alien: Romulus como Rain Carradine. Ellas dos comparten elenco con: David Johnson, Archie Renaux, Spike Fearn y Aileen Wu. A continuación, revisa todos los detalles del esperado estreno de Alien.

Isabela Merced forma parte del elenco de 'Alien: Romulus', la nueva película de Fede Álvarez. | Fuente: Instagram (isabelamerced)

¿Cuánto fue el puntaje de Rotten Tomatoes a Alien: Romulus?

De acuerdo con el reconocido portal Rotten Tomatoes, la película Alien: Romulus, de Fede Álvarez, obtiene un 83% de aprobación por parte de la crítica internacional, tras 116 reseñas tomadas en cuenta para la revisión de la película.

Esta puntuación generó sorpresa entre los fanáticos debido a que la ubica como la tercer mejor película de la franquicia después de Alien, el octavo pasajero (1979), de Ridley Scott, que logró 93%, y Aliens (1983), de James Cameron, que alcanzó el 94% de aprobación.

'Alien: Romulus' marca el regreso de la saga de ciencia ficción desde 'Prometeo' en el 2012. | Fuente: 20th Century Studios

¿Qué dijo Isabela Merced sobre su trabajo en Alien: Romulus?

Isabela Merced habló de su participación en Alien: Romulus y la motivación para estar en el proyecto de Fede Álvarez. En una entrevista con Los Angeles Times, la actriz confesó que decidió entrar al elenco cuando supo que el filme era dirigido por el cineasta uruguayo.

"Él fue una de las razones principales para que yo me integrara a la película, porque al inicio, pensaba que se trataba solo de algo para darle más dinero al estudio (..) Cuando me enteré que la iba a hacer Fede Álvarez, me sentí mucho más cómoda, porque confío en él y en sus proyectos", señaló.

En otro momento, la actriz destacó la participación de sus compañeros en la nueva versión de Alien. "Me gustó también el giro que se dio a la historia al hacer que todos los personajes fueran muy jóvenes", dijo.

"Fue un debut ideal, porque lo hicimos con muchos efectos prácticos y maquillaje (…) Hay cosas que solo duran cinco segundos en la pantalla, pero que fueron trabajadas durante varios meses para que se vieran de manera perfecta", declaró la actriz.

Cailee Spaeny y David Johnson en una escena de 'Alien: Romulus'. | Fuente: 20th Century Studios

¿Qué dijo Ridley Scott sobre Alien: Romulus, de Fede Álvarez?

Fede Álvarez también recibió buenos comentarios de Ridley Scott, quien llevó por primera vez al icónico extraterrestre mutante a la pantalla grande con Alien, el octavo pasajero, en 1979.

“Fede Álvarez es una oleada de energía, y tuve que dar un paso atrás y dejar que lo hiciera. Fede tenía un plan claro en mente y su guion era bastante claro. También era largo, pero los guiones siempre lo son. Así que nos adentramos un poco en eso”, declaró el también productor del filme a Los Angeles Times.

Meses atrás, Fede Álvarez contó que el primero que vio Alien: Romulus, una vez que se terminó con el rodaje, fue el propio Ridley Scott. "Espero que Fede tenga otro as en la manga porque creo que va a salir muy bien (…) Tiene una vena brillante”, resaltó el creador de Alien.

¿De qué trata la nueva película Alien: Romulus?

Alien: Romulus es una próxima película de terror y ciencia ficción estadounidense dirigida por Fede Álvarez, quien también escribió el guion junto con Dan O'Bannon y Ronald Shusett.

El largometraje está producido por 20th Century Studios y Scott Free Productions y está programado para estrenarse en Latinoamérica este jueves 15 de agosto, y en Estados Unidos el viernes 16. El filme estará ubicado entre las películas: Alien, el octavo pasajero (1979) y Aliens, de James Cameron (1983).

“Alien: Romulus lleva la fenomenalmente exitosa franquicia 'Alien' a sus raíces: mientras hurgan en las profundidades de una estación espacial abandonada, un grupo de jóvenes colonizadores espaciales se encuentran cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo", describe la sinopsis oficial.

'Alien: Romulus' se estrenará en los cines peruanos este jueves 15 de agosto.Fuente: 20th Century Studios

¿Quiénes actúan en la nueva película de Alien?

Cailee Spaeny es la protagonista de Alien: Romulus con su papel de Rain Carradine. De igual manera, Isabela Merced, actriz de raíces peruanas que estuvo en Madame Web, formará parte del elenco interpretando a Kay.

David Johnson también protagonizará la película como el soldado Andy. Mientras que el actor Archie Renaux estará como Tyler, el fiel compañero de Rain. Spike Fearn será Björn y Aileen Wu estará como la agente Navarro.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis