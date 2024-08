'Bye Bye Bye', de NSYNC, regresa al top 10 de Billboard ante éxito de 'Deadpool & Wolverine'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Deadpool bailando a ritmo de 'Bye Bye Bye', de NSYNC, en su nueva película. | Fuente: Instagram (nsync)

NSYNC regresó a las radios y plataformas de música en todo el mundo con 'Bye Bye Bye', tema que se escucha en el comienzo de la nueva película de Marvel Deadpool & Wolverine, que ya viene recaudando más de mil millones de dólares en taquilla a nivel global siendo el segundo filme en superar los seis dígitos en recaudación luego del éxito animado de Pixar IntensaMente 2.

¿Qué pasó? Resulta que la revista Billboard anunció que 'Bye Bye Bye' llegó al top 10, pasando del puesto 16 al 8 en una semana, en la lista Billboard Global Excl. US. Este tema fue originalmente lanzado en el 2000 con el álbum No Strings Attached marcando la fama de NSYNC, como una de las boybands más populares a comienzo del siglo.

Cabe mencionar que esta lista de Billboard comenzó en setiembre de 2020 donde se clasifica en función a la actividad de streaming y ventas extraídas de más de 200 territorios en todo el mundo, de acuerdo con los datos recopilados por Luminate.

“La lista Global 200 incluye datos de todo el mundo y la lista Global Excl. US incluye datos de territorios que excluyen a Estados Unidos”, precisa el medio teniendo en cuenta que las clasificaciones se basan en las transmisiones oficiales en los niveles de suscripción y publicidad de servicios de música y video, así como las ventas de descargas, consumos, entre otros servicios.

NSYNC volvió a ubicarse en el top 10 de Billboard con su tema 'Bye Bye Bye', lanzado el 2000.Fuente: Instagram (nsync)

‘Bye, bye, bye’ alcanza 42,4 millones de reproducciones fuera de EE. UU.

En ese sentido, Billboard reporta que ‘Bye, bye, bye’, de NSYNC, alcanzó los 42,4 millones de reproducciones globales y 3 mil ventas fuera de los Estados Unidos entre el 2 y 8 de agosto.

"Gracias a su ubicación en los primeros momentos de Deadpool & Wolverine, la canción debutó una semana antes, lo que marca la primera entrada del grupo en la lista", añade la revista.

La canción, que tiene más de 388 mil millones de reproducciones en su videoclip en YouTube, es el segundo título más antiguo en llegar al top 10 de la lista Billboard Global Excl. US. después de ‘Running Up That Hill (A Deal With God)’, de Kate Bush que “reinó durante una semana en julio de 2022” luego de su lanzamiento en 1985.

'Deadpool & Wolverine' supera los mil millones de dólares en taquilla el último fin de semana. | Fuente: Marvel Pictures

‘Bye, bye, bye’, de NSYNC, también ingresa al Hot 100 de Billboard

Billboard también comunicó que ‘Bye, bye, bye’, de NSYNC, logró subir del puesto 18 al puesto 12 en el Global 200 volviendo ingresar al Hot 100 de Billboard en el puesto 45.

Esta posición del tema de la boyband, conformado por Justin Timberlake, JC Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick y Lance Bass, se da gracias a los 10 millones de reproducciones oficiales, 4,8 millones de audiencia en radio y 2 mil ventas en los Estados Unidos entre el 2 y 8 de agosto.

“Hasta la fecha, la canción cuenta con un alcance de radio de 4.8 mil millones, 517 millones de reproducciones oficiales a pedido y 1.3 millones de descargas vendidas en Norteamérica”, señala Billboard recordando que la canción ganó el premio a Mejor video pop en los MTV Video Music Awards de 2000 obteniendo una nominación al Grammy como Grabación del año.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis