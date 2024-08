"Es una de las mejores películas de la franquicia": 'Alien: Romulus' recibe las primeras opiniones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alien: Romulus, la esperada película de la icónica saga de ciencia ficción, llegará a los cines peruanos este jueves 15 de agosto con una gran expectativa de los seguidores y fanáticos de Alien, quienes esperan ver, nuevamente, a los terroríficos xenomorfos en una nueva historia dirigida por Fede Álvarez y producida por Ridley Scott, creador de la franquicia.

Diversos críticos de cine de medios internacionales, revistas y portales tuvieron la oportunidad de ver la proyección de Alien: Romulus antes del estreno oficial del filme y ya dieron a conocer sus apreciaciones, siendo varias de ellas positivas para el nuevo proyecto cinematográfico de una de las más populares sagas de terror.

¿Qué dicen las primeras críticas sobre Alien: Romulus?

Una de las primeras críticas fue de Jazz Tangcay, periodista y editora de Variety, quien no dudó en destacar la trama y producción del filme. "Esta es fácilmente una de las mejores películas de la franquicia. Fede Álvarez no decepciona. Un diseño de sonido y una construcción del mundo increíbles. Los efectos prácticos son tan buenos que la película me dio pesadillas”, escribió en X (Ex Twitter).

En esa misma línea, Germain Lussier, del portal Gizmodo, consideró que la última entrega de Alien es “una montaña rusa de locura que recorre las seis películas anteriores de Alien, utilizando fragmentos de todas ellas para contar una historia centrada, en su mayor parte independiente, llena de gloriosa sangre y sustos”. “Mejora a medida que avanza y termina con un tercer acto espectacularmente espectacular”, añadió.

Cailee Spaeny y Archie Renaux protagonizan la nueva película de 'Alien', de Fede Álvarez. | Fuente: 20th Century Studios

¿Qué fue lo más destacado de Alien: Romulus?

Por otro lado, Borys Kit, de The Hollywood Reporter, señaló que Alien: Romulus “tiene todas las características que esperarías de una película de Alien”. No obstante, precisó que la trama “nunca parece estar complaciendo la nostalgia de los fans” sino que, por el contrario, parece tener una dirección “nueva y loca”. “Fede Alvarez y el elenco acaban de dar a luz a la mejor película del verano”, puntualizó.

Para la crítica de cine Courtney Howard, la película de Fede Álvarez “es retorcida, apasionante y maravillosamente sombría”. “Presenta de manera innovadora cosas inteligentes y astutas, tocando sutilmente los grandes éxitos. Cailee Spaeny y David Jonsson dominan”, afirma.

Del mismo modo, Richard Fink, editor de MovieWeb, contó que el tercer acto del filme "le dejó sin aliento de horror". Mientras que el representante de Chicago Indie Critics, Nikko Caruso, consideró que Alien: Romulus es "absolutamente impresionante".

Asimismo, el crítico de cine Leo Rydel mencionó que "hay mucho que apreciar, con espléndidos elementos de terror, imágenes viscerales y un diseño de criaturas increíble. David Jonsson se roba la escena". No obstante, opinó que la película "reúne los mejores elementos de la franquicia en lugar de destacarse por sí solo y los personajes son olvidables".

Spike Fearn, Fede Alvarez, Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux e Isabela Merced. | Fuente: 20th Century Studios

¿Qué dijo Ridley Scott sobre Alien: Romulus, de Fede Álvarez?

Fede Álvarez también recibió buenos comentarios de Ridley Scott, quien llevó por primera vez al icónico extraterrestre mutante a la pantalla grande con Alien, el octavo pasajero, en 1979.

“Fede Álvarez es una oleada de energía, y tuve que dar un paso atrás y dejar que lo hiciera. Fede tenía un plan claro en mente y su guion era bastante claro. También era largo, pero los guiones siempre lo son. Así que nos adentramos un poco en eso”, declaró el también productor del filme a The Ángeles Times.

Meses atrás, Fede Álvarez contó que el primero que vio Alien: Romulus, una vez que se terminó con el rodaje, fue el propio Ridley Scott. "Espero que Fede tenga otro as en la manga porque creo que va a salir muy bien (…) Tiene una vena brillante”, resaltó el creador de Alien.

Cailee Spaeny es la protagonista de Alien: Romulus con su papel de Rain Carradine. | Fuente: 20th Century Studios

¿De qué trata la nueva película Alien: Romulus?

Alien: Romulus es una próxima película de terror y ciencia ficción estadounidense dirigida por Fede Álvarez, quien también escribió el guion junto con Dan O'Bannon y Ronald Shusett.

El largometraje está producido por 20th Century Studios y Scott Free Productions y está programado para estrenarse en Latinoamérica este jueves 15 de agosto, y en Estados Unidos el viernes 16. El filme estará ubicado entre las películas: Alien, el octavo pasajero (1979) y Aliens, de James Cameron (1983).

“Alien: Romulus lleva la fenomenalmente exitosa franquicia 'Alien' a sus raíces: mientras hurgan en las profundidades de una estación espacial abandonada, un grupo de jóvenes colonizadores espaciales se encuentran cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo", describe la sinopsis oficial.

¿Quiénes actúan en la nueva película de Alien?

Cailee Spaeny es la protagonista de Alien: Romulus con su papel de Rain Carradine. De igual manera, Isabela Merced, actriz de raíces peruanas que estuvo en Madame Web, formará parte del elenco interpretando a Kay.

David Johnson también protagonizará la película como el soldado Andy. Mientras que el actor Archie Renaux estará como Tyler, el fiel compañero de Rain. Spike Fearn será Björn y Aileen Wu estará como la agente Navarro.

'Alien: Romulus' se estrenará en los cines peruanos este jueves 15 de agosto.Fuente: 20th Century Studios

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis