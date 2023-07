Barbie: ¿la película sobre la famosa muñeca de Mattel tendrá una secuela?

El rotundo éxito de la película Barbie ha dado pie a preguntas sobre la posibilidad de que se convierta en el inicio de una franquicia.

En una entrevista con The New York Times, la directora Greta Gerwig abordó la idea de una posible segunda parte de la historia protagonizada por Margot Robbie, que abarca temas como el feminismo y el patriarcado.

Aunque los fanáticos de la famosa muñeca estén ansiosos por una continuación, parece que tendrán que esperar un poco más.

"En este momento, es todo lo que tengo", declaró Gerwig, dejando en claro que actualmente no está en sus planes asegurar una nueva entrega, aunque tampoco la descarta por completo.

"No me gustaría aplastar el sueño de nadie más, pero para mí, en este momento estoy totalmente en cero", dijo la cineasta.

Cabe precisar que Greta Gerwig ha dirigido películas notables como Mujercitas y Lady Bird, además de su participación como guionista en diversas series como How I met your dad. Aunque ha demostrado su talento en contar historias, en general, no se plantea una secuela al finalizar sus proyectos.

Barbie rompe taquilla el primer fin de semana y deja a Oppenheimer en segundo lugar

Barbie continúa en el primer lugar aumentando su taquilla en todo el mundo luego de su estreno el último jueves 20 de julio. De acuerdo con información difundida por El País, la película de la muñeca de Mattel ha recaudado, hasta la fecha, 337 millones de dólares dejando en segundo lugar a Oppenheimer de Christopher Nolan, con 174 millones.

El medio español recalcó que, del total, 155 millones de dólares salieron de las salas norteamericanas entre el jueves, viernes y sábado. En esa misma línea, Box Office Mojo, web especializada en cine, sostuvo que Barbie logró tener 22,9 millones de euros (más de 25 millones de dólares) en el Reino Unido, y 8,2 millones de dólares en China. Por su parte, Comscore, registró una recaudación de 7,5 millones de dólares en España.

Por otro lado, Oppenheimer consiguió 94 millones de dólares a nivel internacional mientras que en los cines norteamericanos la película de científico nuclear obtuvo otros 80,5 millones. Esto, luego de tener 33 millones de dólares en su estreno en Estados Unidos.

Cabe resaltar que, sumando lo recaudado por el fenómeno 'Barbenheimer', las dos películas lograron juntas superar lo 500 millones de dólares de recaudación a nivel global batiendo un récord de estreno en la industria. “Ni las aventuras del último Indiana Jones de Harrison Ford ni las acrobacias por los aires de Tom Cruise en la reciente entrega de 'Misión Imposible' han logrado remontar una recaudación que, desde la pandemia, sigue muy floja”, señala El País.