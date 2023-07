San Miguel: mujer fue agredida en el cine durante función de Barbie tras disputa por asiento

Lima Barbie: gresca por ocupar butacas que no habían adquirido para la película en cine de San Miguel

La fiebre por la película 'Barbie’ generó una fuerte disputa en una sala de cine en Lima. Eso ocurrió en el distrito de San Miguel en la sala de Cineplanet, donde se registró una gresca por parte dos grupos de mujeres porque, presuntamente, una de ellas ocupó una butaca que no había adquirido.

A raíz de eso, se dio el enfrentamiento que dejó a Brenda Pillaca Ricse como perjudicada con algunos golpes en el rostro. Ella denunció qué fue lo pasó en el momento:

“Me golpeó, me dio dos puñetes en el rostro. Uno fue en la frente que es notorio. Yo me quede shock, nadie se lo esperaba. Eso se pudo evitar con una acción mucha más rápida del cine. La gente me apoyó, nos cedieron imágenes de la agresión", declaró Pillaca Ricse a RPP Noticias.

Brenda señaló a RPP que recibió el apoyo de las personas dentro de la sala de cine para que retiren a la persona que ocupó su asiento | Fuente: RPP

Solicitó mayor control en Plaza San Miguel

Brenda sufrió heridas en el rostro, por lo cual interpuso una denuncia en la comisaría de Maranga y solicitó acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad del cine. Esto a fin de identificar a las personas que la agredieron para formalizar la denuncia.

Aunque el establecimiento se comprometió a colaborar con las autoridades policiales para proporcionar las imágenes de seguridad solicitadas y lograr con la identificación de las presuntas agresoras, la víctima señaló que haya mayor control en las salas de cine y el centro comercial Plaza San Miguel.