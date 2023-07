Ariana Grande es vinculada con actor luego de separarse de Dalton Gomez tras dos años de matrimonio

Después de la noticia de que Ariana Grande está en planes de divorcio con Dalton Gomez, corrió el rumor de que la cantante sería la tercera en la discordia en el matrimonio de Ethan Slater y Lilly Jay.

El artista trabaja junto a Grande en Wicked y han pasado mucho tiempo juntos grabando las escenas en Londres, ciudad a la que llegó la esposa del actor luego de escuchar que ambos están juntos.

“Es horrible. Eran novios de la secundaria. ¡Tienen un bebé! Es un desastre. Rompen repentinamente ahora que nada parecía estar mal entre ellos”, dijo una fuente cercana a Page Six. Según The Daily Mail, Jay se siente "traicionada" porque el actor está saliendo con su compañera de trabajo y que esta relación lo habría llevado a abandonar a su familia.

Ethan Slater y Lilly Jay tienen más de 10 años de relación, se casaron en el 2018 y en enero de este año le dieron la bienvenida a su primer hijo. Los rumores de su separación viene desde hace meses ya que le dedicó una publicación a su esposa por el Día de la madre y solo la llamó “la mamá más cariñosa”.

¿Quién es el famoso actor que estaría en una relación con Ariana Grande? Ethan Slater es un actor y escritor estadounidense, de 32 años. Es conocido por su aparición en producciones como Fosse/Verdon (2019), Murphy Brown (1988) y Evol (2016). Recientemente, le dio vida a Bob Esponja en el musical de Broadway, The SpongeBob Musical, mismo que le dio una nominación al Premio Tony.

Ariana Grande y Ethan Slater cenando con un grupo de amigos de 'Wicked', adaptación cinematográfica del musical de Broadway.

Ariana Grande y Dalton Gomez se separan tras dos años de matrimonio

Ariana Grande y Dalton Gomez siempre han mantenido su relación de manera discreta, tanto así que solo hay algunas imágenes de ambos en sus redes sociales y pocas veces se han dejado ver juntos.

Sin embargo, tras haber contraído matrimonio en mayo de 2021, la pareja decidió divorciarse, según medios internacionales. De acuerdo con TMZ, Page Six y People, confirmaron la noticia en sus tabloides.

El último fin de semana se llevó a cabo el Wimbledon y asistieron varias figuras de Hollywood como Brad Pitt, Daniel Craig, cantantes como Nick Jonas y Ariana Grande quien lucía una rubia melena por el papel que interpretará en Broadway.

Sentada junto a Jonathan Bailey y Andrew Garfield, los fotógrafos captaron que no llevaba su anillo de compromiso ni de bodas. Tras este hecho, Page Six aseguró que la pareja decidió separarse y que desde enero de este año ya no conviven.

“Estaban teniendo problemas desde antes de enero, pero quieren seguir siendo buenos amigos”, confirmó una fuente. “Durante todo el proceso han seguido siendo muy buenos amigos, y el resto de sus amigos y sus familias han tratado de protegerles”, agregó.