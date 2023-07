Rauw Alejandro negó haberle sido infiel a Rosalía: "No fue por culpa de terceras personas"

No se quedó callado. Luego de las especulaciones sobre una infidelidad por parte de Rauw Alejandro con la modelo colombiana Valeria Duque, el puertorriqueño se defendió por medio de sus redes sociales y confirmó que no tiene una relación con Rosalía desde hace meses y no se han separado "por terceras personas".

"Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como tmabién de los momentos que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí", comenzó su mensaje el intérprete de Punto 40.

"Sí, hace meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o infidelidad", aclaró Rauw Alejandro en sus historias de Instagram.

Asimismo, el exprometido de Rosalía pidió que respeten su relación pasada ya que hacen daño a la española: "Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, ha surgido alegaciones públicas erróneas, y yo por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir. Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí", finalizó su comunicado.

Hasta el momento, la cantante catalana no se ha pronunciado sobre lo dicho por el intérprete.

Rauw Alejandro se pronuncia tras confirmarse su ruptura con Rosalía.Fuente: @rauwalejandro

Rosalía se quiebra al cantar 'Hentai' y 'Beso'

Tras su ruptura con Rauw Alejandro, Rosalía ha continuado con su gira Motomami Tour y, en sus últimas presentaciones en París, Francia, la cantante se quebró al cantar Hentai y derramó unas lágrimas al interpretar Beso.

Si bien ya había dado señales al compartir una fotografía llorando en sus redes sociales, en su show no pudo contenerse más. Muchos de sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo ya que Hentai la compuso para su exprometido.

“Ahora entendemos esas lágrimas”, “¿Sufrías en silencio?”, “Si me entero que estás llorando por lo que creo que estás llorando...”, “Te queremos, Rosi” o “Todo pasará”, fueron algunos de ellos.

En su cuenta de Instagram, Rosalía se despidió de su tour con un sensible mensaje: “Gracias a todxs lxs motomamis del mundo por haberme dado tanto amor durante todo este tiempo. A todos y cada uno de ustedes quiero que sepan que los adoro y nunca los doy por sentado, porque le das sentido a lo que hago y son lo mejor que me ha pasado. Hasta pronto”.