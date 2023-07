Matt Damon recuerda escena de beso con Scarlett Johansson: "Fue horrible para mí"

Matt Damon contó detalles sobre una escena de beso que tuvo con Scarlett Johansson en la película ‘Un lugar para soñar’ en el 2011. El intérprete del general Leslie Groves en ‘Oppenheimer’ de Christopher Nolan tuvo una entrevista en LADbible TV como parte de la promoción del filme junto a su compañera y actriz Emily Blunt (Kitty Oppenheimer) donde calificó de “horrible” el beso que le dio a la actriz de Avengers.

Blunt y Damon iniciaron una conversación sobre “etiqueta para rodar escenas íntimas”. Seguidamente, la actriz, que interpreta a la esposa de Robert Oppenheimer, refirió que lo correcto, antes de hacer una escena de besos, es que uno se lave la boca antes o que coma una menta para prevenir los malos olores.

Ante estos dichos, Matt Damon no dudó en recordar la escena que tuvo con Johansson. “Tuve que besar Scarlett Johansson ¿puedes imaginar lo horrible que fue para mí”, inició bromeando el actor. “Eso es lamentable, por los labios terribles que ella tiene”, siguió diciendo Blunt. “La verdad, fue un infierno”, expresó Damon.

Damon detalló, además, que la escena con Scarlett Johansson se hizo antes del almuerzo pero que, luego de haber grabado varias tomas, el director Cameron Crowe pidió que se hagan otras tomas más cercanas del beso y que minutos antes de grabarlas, la actriz de Asteroid City “comió un sándwich de cebolla o algo así”.

Matt Damon interpreta al general Leslie Groves en ‘Oppenheimer’ de Christopher Nolan. | Fuente: Instagram (matt_damon_official)

“Volvimos al trabajo y el director tenía la cámara ya preparada para hacer un plano más cercano al beso. Entonces ella exclamó que se acaba de comer un sándwich de cebolla”, recordó el actor de ‘En busca del destino’, ‘Misión rescate’, ‘La gran estafa’, ‘Interestelar’, entre otros largometrajes de éxito en Hollywood.

En ese sentido, Matt Damon mencionó que, si bien tomó a gracia la confesión de Scarlett Johansson, eso no fue impedimento para que sigan grabando la escena de beso al no sentir ningún mal olor en ella. “Su aliento olía a rosas”, acotó.

Matt Damon negoció “terapia de pareja” antes de ‘Oppenheimer’

Matt Damon contó en Entertainment Weekly que negoció una “terapia de pareja” antes de saber que interpretaría al general Leslie Groves en ‘Oppenheimer’. Esto, como una condición hecha a su esposa, Luciana Barroso, para tomar un descanso en la actuación con la excepción de una posible llamada de Christopher Nolan, algo que finalmente ocurrió.

“Había estado en ‘Interestelar’ y luego Chris Nolan me puso en pausa para un par de películas, así que no estaba en rotación (…) pero en realidad negocié en terapia de pareja para que la única excepción, de no tomarme un tiempo libre, era si Chris me llamaba”, manifestó el actor de 52 años.