Sinéad O’Connor: las canciones sobre feminismo y desamor que marcaron el legado de la cantante

Sinéad O’Connor, cantante irlandesa conocida por su amplia trayectoria musical y su icónica canción 'Nothing Compares 2u', falleció este miércoles a los 56 años, según dio a conocer su entorno familiar en un comunicado compartido por RTE, la emisora pública de Irlanda.

“Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han pedido privacidad en este momento tan difícil”, se lee en el mensaje transmitido por los familiares de O’Connor, quienes no dieron detalles sobre la causa de la muerte.

La noticia del deceso de Sinéad O’Connor se da un año después de que la artista decidiera poner fin a su carrera musical para recuperar su “salud y bienestar” tras la muerte de su hijo Shane, de 17 años, en enero de 2022.

La cantante lanzó un total de diez álbumes de estudio que le permitieron tener un lugar como una de las mejores en el pop y rock alternativo, no solo por su voz y composiciones, sino por los mensajes de su activismo feminista, racismo, desamor y en contra del abuso infantil. Revisa las canciones más llamativas de Sinéad O’Connor sobre estos temas.

Sinéad O’Connor se consolidó como unas de las mejores cantantes de los 90 con su éxito 'Nothing Compares 2u' | Fuente: Wikipedia

'The Emperor’s’ New Clothes'

Esta canción de O’Connor se basa en una crítica social sobre la relación complicada que lleva una joven de 21 años, que se encuentra embarazada, con su novio. La letra refleja la cruda realidad que viven muchas chicas que esperan un hijo por primera vez, siendo este sencillo el punto clave del éxito de su segundo álbum 'I Do Not Want What I Haven’t Got'.

'No Man’s Woman'

Tal vez la canción con más sentido feminista interpretada por Sinéad O’Connor. En este tema, la cantante confiesa que no quiere ser la mujer de ningún hombre ya que este “puede mentirte, tomar tu alma y hacerte miserable en tanto dolor”. En el video se ve a O’Connor a punto de casarse, pero desistiendo al final para huir como una mujer libre.

'Thank You For Hearing Me'

'Thank You For Hearing Me' es el primer sencillo de su cuarto álbum 'Universal Mother' (1994). Aquí O’Connor agradece, en un primer momento, a una persona por hacerla sentir muy amada en el tiempo que estuvo con ella. Sin embargo, al término de la canción, la vocalista concluye con un mensaje muy cambiante: “Gracias por romperme el corazón, gracias por destrozarme. Ahora soy un corazón fuerte, gracias por romperme el corazón”, se escucha.

'Fire on Babylon'

Sinéad O’Connor protesta contra los crímenes de abuso infantil con su canción 'Fire on Babylon'. Con un ritmo de reggae y una mezcla de sonidos electrónicos, la cantante busca poner al descubierto los abusos que se cometen contra los niños en las casas y en las iglesias. Este sencillo fue estrenado dos años después de que rompiera una foto del Papa Juan Pablo II en 1992 durante una entrevista en un programa de televisión estadounidense.

'Drink Before The War'

'Drink Before The War' fue lanzada en 1987 en su primer álbum ‘The Lion and the Cobra’. La canción es una crítica a las personas que se conforman con vivir sus vidas sin involucrarse en los problemas de la sociedad. El ritmo de esta canción ochentera consolidó a la cantante como unas de los mejores referentes del folk de la época.

'Nothing Compares 2 U'

No podíamos dejar de mencionar a 'Nothing Compares 2 U', de Prince, que llevó a la fama a Sinéad O’Connor. La canción estuvo en el primer lugar en 1990 y logró tener diversos premios Grammy ganando el premio en MTV como mejor video musical. La letra de un amor que no se olvida interpretada por O’Connor dejó a los fanáticos la puerta abierta para conocer más sobre las composiciones de la cantante.