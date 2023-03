Ben Affleck interpretó a Batman en el elenco de la película de DC Comics. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Michael Loccisano

Es conocido por los fans de DC que el rodaje de "La liga de la justicia" no fue color de rosa. Lo confirmó esta semana el actor Ben Affleck, quien interpretó a Batman en un proyecto que desde un inicio dio luces de ser errático luego de que el director Zack Snyder lo abandonara por la muerte de su hija. Una decisión que llevó al estudio a reemplazarlo por Joss Whedon, acusado de maltratar a miembros de elenco.

"Fue la peor experiencia que he visto en un negocio que está lleno de experiencias de porquería", dijo el intérprete del 'Hombre Murciélago' en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, en medio de la promoción de su nuevo filme "Air". El proceso de filmación no solo le dejó un "sabor monstruoso", sino también lo convenció de renunciar a la propuesta de dirigir su popia cinta del héroe de Ciudad Gótica.









Para Ben Affleck, "La liga de la justicia" podría servir para "dar un seminario sobre todas las razones por las que esta película es un ejemplo de cómo no hacer una película". "Desde la producción hasta las malas decisiones y la horrible tragedia personal", aseguró. Reveló que fue tan difícil sacar adelante esta cinta que comenzó a "beber demasiado".

"Estaba de vuelta en el hotel en Londres y era o eso o saltar por la ventana. Pensé: 'Esta no es la vida que quiero. Mis hijos no están aquí. Soy un desgraciado'", confesó el actor de 50 años, quien además reveló haberse hallado en un punto "creativamente insatisfactorio" de su carrera. "Quiere ir a trabajar y encontrar algo interesante a lo que aferrarte en lugar de simplemente usar un traje de goma", afirmó.

Ben Affleck: "Me convertí en uno de los chicos del cartel del alcoholismo"

En la misma entrevista, Ben Affleck señaló que la especulaciones respecto a si estaba ebrio en los Grammy 2023 le parecieron "interesantes". "Eso plantea otra cosa sobre si es prudente o no reconocer la adicción, porque hay mucha compasión, pero todavía hay un estigma tremendo, que a menudo es inhibidor. Creo que desincentiva a las personas a mejorar sus vidas", apuntó.

La estrella de Hollywood reconoció que haber hablado públicamente sobre su alcoholismo hizo de él una especie de abanderado de la lucha contra esta adicción. "Me convertí, sin ningún deseo propio, en uno de los chicos del cartel del alcoholismo y la recuperación de los actores y todo eso", afirmó.

Pero esta faceta tiene su lado positivo, según Ben Affleck: "Lo mejor de eso es que a veces la gente me llama y me dice: 'Oye, ¿puedes ayudarme?'. Y me hace sentir tan bien hacer eso. El gran truco de los 12 pasos es que quieren que ayudes a otras personas, porque en realidad te ayuda más".

Pese a que hizo pública su adicción, el intérprete de 50 años aseguró que recomienda a las personas evitar que su dependencia salga a la luz. "No necesitas ser el niño del cartel de nadie. No necesitas decírselo a nadie. Es por eso que hay dos palabras en la portada del libro, ambas son igual de importantes: alcohólicos anónimos. Siempre es anónimo", afirmó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.