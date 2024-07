Bikini dorado de la Princesa Leia en 'Star Wars' se vendió en subasta: ¿a cuánto llegó la cifra en dólares?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El popular bikini dorado que usó la actriz Carrie Fischer como Princesa Leia en la película de Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) se vendió en una subasta.

El conjunto conocido como 'Esclava Leia' fue adquirido por un postor no identificado durante una venta que duró dos días, y que comenzó con una puja inicial de 34 000 dólares, informó la casa de subastas Heritage Auctions, con sede en Dallas (Texas, EE.UU.).

Fisher vistió el atuendo durante una escena de la película en la que la Princesa Leia es capturada por el alienígena gigante Jabba the Hutt y es obligada a convertirse en esclava.

El traje de Star Wars, fabricado en resina y uretano, fue inspirado en el trabajo del pintor e ilustrador estadounidense Frank Frazetta, diseñado por Nilo Rodis-Jamero y esculpido por Richard Miller.

De acuerdo con la casa de subasta, el icónico bikini dorado de la Princesa Leia fue vendido por 175 000 dólares.

¿Cuál fue el artículo de Star Wars más caro de la subasta?

El modelo utilizado en la pantalla de la nave Y-wing, que se enfrentó a la Estrella de la Muerte en Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977), se vendió en 1,5 millones de dólares, siendo así el artículo más caro de esta subasta, titulada 'Hollywood/Entretainment Signature'.

El modelo de la nave se convirtió en el tercer accesorio de Star Wars más caro en ser subastado, según Heritage Auctions.

¿Qué otros artículos que se vendieron en la subasta?

La subasta concluyó el viernes y recaudó un total de 5,9 millones de dólares, gracias a piezas como el óleo original de 1994 de 'Scrooge McDuck (Rico McPato en español)', de Carl Barks, que alcanzó los 312 500 dólares durante la primera jornada del evento.

También se vendieron una varita de utilería usada por Daniel Radcliffe en Harry Potter and the Sorcerer's Stone ('Harry Potter y la piedra filosofal') por casi 94 000 dólares; o el martillo de Chris Hemsworth en la película Thor: 'The Dark World, que recaudó 81 250 dólares.

(Con información de EFE)

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis