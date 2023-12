Adam Driver revela que el destino original de Kylo Ren en Star Wars era opuesto al de Darth Vader

Adam Driver reveló que el perfil de Kylo Ren, su personaje en la franquicia de Star Wars, cambió por completo desde que supo el plan original de las tres nuevas secuelas: The Force Awakens (2015), The Last Jedi (2017) y The Rise of Skywalker (2019).

En entrevista con el programa The Rich Eisen Show, el actor explicó que Kylo nunca debía ablandarse ni redimirse como Ben Solo. De hecho, la idea inicial para el personaje era justo lo contrario. Se suponía, según dijo, que se volvería más malvado durante la trilogía, no un antihéroe conflictivo.

"J.J. Abrams (The Force Awakens) me explicó lo que quería hacer con el personaje, pero tenía que comprometerme y decir: 'lo voy a hacer'. Una vez que hice eso, fui a Londres para comenzar la preproducción", recordó.

El giro de Kylo Ren

Adam Driver ya tenía claro que el futuro de su personaje sería totalmente distinto al de Darth Vader. Sin embargo, cuando el cineasta Rian Johnson asume la dirección de The Last Jedi, notó que Ren se hacía más vulnerable y débil.

"[Kylo Ren] sería el personaje más comprometido con el lado oscuro. Intenté mantener ese perfil en mente, incluso hasta final, pero esto cambió durante el rodaje (...) Aún estaba enfocado en eso", explicó.

"Él [Kylo Ren] era Ben Solo desde el principio, y pasó a evolucionar a Ben Solo otra vez, eso nunca fue parte del plan cuando decidí participar", acotó.

Driver se encuentra promocionando su participación en la película "Ferrari" de Michael Mann. Su estreno en Latinoamérica está previsto para el 22 de febrero de 2024.

Adam Driver dice que no dejan de recordarle que mató a Han Solo



En un episodio del programa Saturday Night Live, Adam Driver se refirió a su papel del Jedi oscuro en la escena en la que mata a Han Solo dándole una estocada con su espada láser luego de que intentara convencerlo de volver a casa con su madre, la princesa Leia (Carrie Fisher).

Con su característico sarcasmo y sentido del humor, el actor dijo que no soportaba que las personas se le acercasen no solo para pedirle un autógrafo, sino también para reclamarle por la muerte de su padre.

“Me gustaría que la gente dejara de acercarse a mí en la calle para decirme: ‘¡Mataste a Han Solo!’” (…) Yo no lo maté. (El episodio) El despertar mató a Han Solo”, expresó el actor de 40 años.