Christopher Nolan, firme candidato al Oscar tras triunfo en los premios del sindicato de directores con 'Oppenheimer'

El director Christopher Nolan se destacó al ganar el galardón principal en la 76ª edición de los premios del Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA) por su película Oppenheimer, consolidando aún más su posición como el favorito para los Oscar 2024.



Nolan, conocido por sus obras maestras como Interstellar y Memento, recibió su primer premio de este tipo por parte de su gremio, luego de haber sido nominado en cuatro ocasiones en ediciones anteriores.

¿Qué dijo Christopher Nolan tras ganar?

Al recibir la medalla de manos de los ganadores de 2023, Daniel Kwan y Daniel Scheinert, Nolan expresó su gratitud diciendo: "No puedo irme del escenario sin dejarles claro lo mucho que significa esto para mí, muchas gracias".



Su triunfo fue sobre otros directores como Yorgos Lanthimos, nominado por Poor Things, y Martin Scorsese, por Killers of the Flower Moon. También se impuso a Greta Gerwig, autora de Barbie, y Alexander Payne, responsable de The Holdovers.



La temporada de premios ha sido favorable para Oppenheimer, un drama épico que narra la vida del padre de la bomba atómica. La película ha recibido 13 nominaciones a los Oscar 2024. Además, se ha alzado con el Globo de Oro y ha sido aclamada por el American Film Institute, siendo reconocida como una de las 10 mejores películas de 2023.

También ganaron en los premios del Sindicato de Directores

Celine Song, directora coreano-estadounidense, recibió el premio a mejor dirección novel por su película Past Lives, mientras que el premio a dirección documental fue para Mstyslav Chernov por 20 Days In Mariupol, que muestra el trabajo de periodistas ucranianos en la ciudad sitiada de Mariúpol, Ucrania.



En los apartados televisivos, Peter Hoar, director de The Last of Us, venció a los directores de la serie Succession en la categoría de drama, Christopher Storer ganó por dirigir un episodio de The Bear en la categoría de comedia, y Sarah Adina Smith fue reconocida por la serie limitada Lessons In Chemistry.

