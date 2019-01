Critics' Choice Awards 2019: Todo lo que debes saber sobre los premios de la crítica

"Black Panther" es una de las cintas con más nominaciones en los Critics' Choice Awards 2019. | Fuente: Marvel Studios

Los Critics' Choice Awards 2019, ceremonia en la que los críticos eligen a sus favoritos en cine y televisión, se realizará hoy en The Barker Hangar (California, EE.UU.). ¿Cuáles son las películas con más nominaciones? ¿A qué hora comenzará la gala y en qué canal se transmitirá? Estos son todos los detalles que debe conocer sobre la premiación.

CANAL PARA VER LA CEREMONIA

LATINOAMÉRICA: Si vives en Perú, México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile o Argentina, podrás ver la entrega de los Critics' Choice Awards 2019 por el canal TNT (en español) o TNT Series (idioma original).

FECHA Y HORA

México: 6:00 p.m.

Perú / Ecuador / Colombia: 7:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Chile / Argentina: 9:00 p.m.

Fecha: Domingo 13 de enero.

SOBRE LOS NOMINADOS

¿Qué películas y series parten como favoritas en los Critics' Choice Awards 2019? Las principales son "The Favourite" y "Black Panther", con 14 y 12 nominaciones respectivamente. La primera cinta ─protagonizada por Olivia Colman, Rachel Weisz y Emma Stone─ se centra en las maquinaciones políticas entre Lady Sarah y Abigail durante el débil reinado de la reina reina Anne.Mientras que el filme sobre el héroe de Wakanda, puede tener una segunda oportunidad de brillar en la temporada de premios después de ser pasada por alto en los Globos de Oro.

En el apartado de cine, otros filmes que se perfilan con fuerza con "First Man" (10 candidaturas), "Mary Poppins Returns" (9 candidaturas), "A Star is Born" (9 candidaturas), "Vice" (9 candidaturas), "Roma" (8 candidaturas) y "Green Book" (7 candidaturas). Se espera que Alfonso Cuarón vuelva a brillar, gracias a "Roma", en las categorías a Mejor Director y Mejor Película Extranjera.



En tanto, en la categoría de televisión, los Critics' Choice Awards favorecen el drama sobre agentes de la KGB "The Americans" (reciente ganador al Globo de Oro a Mejor Drama), "Escape at Dannemora" y "El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story" (con conocidos rostros como Ricky Martin y Penélope Cruz), todos en carrera por cinco galardones.

EL CONDUCTOR

Taye Diggs ─actor de teatro, películas y televisión─ será el conductor de la ceremonia. Se le recuerda por sus papeles en la cinta romántica de Netflix "Set It Up" y en la serie "Private Practice". Ser presentador, es un sueño cumplido para él. "He querido hacerlo por un tiempo, cuando esté en el escenario introduciéndome va a ser un momento muy cool", dijo el actor, de 48 años.

Él busca crear un ambiente "relajado y divertido" para todos los invitados al Critics' Choice Awards 2019, señaló a "The Hollywood Reporter". Como proviene del teatro musical, Taye Diggs le parece que ser anfitrión tiene sentido porque "es humor, bailar y cantar".

El actor Taye Diggs será el presentador de la ceremonia. | Fuente: Instagram

¿QUIÉN ELIGE A LOS GANADORES?



A diferencia de los Globos de Oro o los Oscar, en esta ceremonia los ganadores serán elegidos por los más de 300 críticos de radio, televisión y servicios en línea de Estados Unidos y Canadá, organizados en la BFCA (Broadcast Film Critics Association) y la BTJA (Broadcast Television Journalists Association). Desde hace 24 años, se realizan los premios.