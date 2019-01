Los grandes actores y actrices del cine y la televisión desfilaron por la alfombra azul de los Critics' Choice Awards 2019 donde lucieron sus mejores looks. Varios artistas latinos aparecieron como Ricky Martin, Diego Luna y Yalitza Aparicio, protagonista de "Roma".



Antes de que comenzara la ceremonia, conducida por el actor Taye Diggs, empezaron a aparecer las estrellas de "American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace", "Sharp Objects", "A Star is Born", "Bohemian Rhapsody", entre otros.

El blanco y los metálicos destacaron en la alfombra azul de los Critics' Choice Awards 2019 gracias a actrices como Lady Gaga, Charlize Theron y Maggie Gyllenhaal. Hubo espacio para los encajes, como el caso de Nina Dobrev, y el terciopelo con Elizabeth Olsen. Mientras que los caballeros smokings clásicos como Ricky Martin, mientras que otros se atrevieron por lucir chaquetas con estampados como fue el caso de Timothée Chalamet que vistió de Alexander McQueen.



SOBRE LOS NOMINADOS

Las favoritas en los Critics' Choice Awards 2019 son "The Favourite" y "Black Panther", con 14 y 12 nominaciones respectivamente. En el apartado de cine, otros filmes que se perfilan con fuerza con "First Man" (10 candidaturas), "Mary Poppins Returns" (9 candidaturas), "A Star is Born" (9 candidaturas), "Vice" (9 candidaturas), "Roma" (8 candidaturas) y "Green Book" (7 candidaturas).



En tanto, en la categoría de televisión, los Critics' Choice Awards favorecen el drama sobre agentes de la KGB "The Americans" (reciente ganador al Globo de Oro a Mejor Drama), "Escape at Dannemora" y "El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story" (con conocidos rostros como Ricky Martin y Penélope Cruz), todos en carrera por cinco galardones.

Por el momento, Lady Gaga ya ganó un galardón a Mejor Canción por "A Star is Born" y "Spider-Man: Into the Spider-Verse" por Mejor Película Animada. Conoce a todos los ganadores aquí.