Cynthia Erivo, estrella de 'Wicked', será la presentadora oficial de los Premios Tony 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cynthia Erivo será la nueva presentadora oficial de los Premios Tony. La estrella de Wicked conducirá la edición 78 del escenario más importante de Broadway, en el evento que se llevará a cabo el próximo 8 de junio en el Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.

Es así como Cynthia Erivo, de 38 años, entrará en reemplazo de Ariana DeBose, actriz ganadora del Oscar (Amor sin barreras) quien estuvo presentando los premios Tony las tres últimas galas.

Del mismo modo, Erivo, quien fue nominada al Oscar 2025 por su papel de Elphaba, ya ganó un premio Tony cuando deslumbró en el musical El color púrpura el 2016. La actriz también fue nominada por su actuación en Harriet (2019) y por coescribir Stand Up, una canción de la película que ella misma interpretó en la gala de los Oscar al año siguiente.

"Cynthia Erivo también ganó un Emmy por una presentación televisada de El color púrpura, además de un Grammy por la grabación del elenco del programa, lo que la coloca tentadoramente cerca del estatus EGOT", describió Variety.

Cabe resaltar que las nominaciones a los Premios Tony Awards 2025 se anunciarán el 1 de mayo. Algunas de las películas más sonadas para los Tony son: Death Becomes Her, Romeo + Juliet, Tammy Faye, Maybe Happy Ending, Gypsy, Sunset Boulevard y Our Town.

Cynthia Erivo entra en reemplazo de Ariana DeBose, quien presentó los últimos tres premios Tony. | Fuente: AFP

¿Qué dijo Cynthia Erivo sobre presentar los Tony 2025?

Cynthia Erivo se pronunció luego de conocerse que será la nueva presentadora de los Tony Awards 2025. Por medio de un comunicado, la actriz nominada al Emmy, Grammy, Oscar y Tony expresó su entusiasmo por estar en la ceremonia.

"Estoy muy orgullosa y emocionado de aceptar este glorioso honor. Espero poder guiar a la comunidad teatral en general a través de una noche que celebre las maravillosas actuaciones que hemos presenciado a lo largo del año. Espero poder estar a la altura de las circunstancias", manifestó.

Cabe resaltar que Cynthia Erivo viene preparando su show de Wicked junto a Ariana Grande para la gala en la edición 97 de los premios Oscar 2025 que se hará en el Dolby Theatre de Los Angeles, California, el domingo 2 de marzo.

Cynthia Erivo y Ariana Grande protagonizan Wicked, la película precuela de El Mago de Oz. | Fuente: Universal Pictures

Cynthia Erivo será Jesús en la nueva versión de Jesucristo Superstar

Cynthia Erivo se pondrá en la piel de Jesucristo en una nueva versión del legendario musical Jesucristo Superstar. El anuncio fue realizado el pasado martes a través de las redes sociales del Hollywood Bowl, donde destacaron los logros y premios que Erivo ha acumulado en su carrera.

“Solo un poquito ocupada este verano, no puedo esperar”, escribió Erivo en redes, junto a una imagen del cartel del espectáculo. La presentación se llevará a cabo del 1 al 3 de agosto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

El ganador del Tony Sergio Trujillo será el director y coreógrafo, mientras que Stephen Oremus, también galardonado con un Tony, asumirá la dirección musical.

Erivo ya había formado parte de esta emblemática historia en 2020, cuando interpretó a María Magdalena en el álbum Jesus Christ Superstar: She Is Risen, una versión del musical cantada únicamente por voces femeninas. En esa ocasión, la actriz y cantante sorprendió al público con su interpretación del clásico I Don’t Know How to Love Him.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis