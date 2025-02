Billie Eilish se rinde ante la actuación de Ariana Grande en 'Wicked': "Amo esta película y a ella"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Billie Eilish se rinde ante Wicked, la película musical protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande la cual cuenta con diez nominaciones en los premios Oscar 2025 que se realizarán el próximo 2 de marzo en el Dolby Theatre, Hollywood, en Los Ángeles.

En efecto, Eilish alabó la actuación de Grande como Glinda, la bruja buena, en una sesión de preguntas y respuestas para los miembros del Sindicato de Actores (SAG) en el teatro del Directors Guild of America el último martes.

La ganadora de dos Oscar conversó con Ariana Grande, quien no dudó en devolver las alabanzas de la cantante. “Mi equipo me preguntó: ‘¿Quién sería la persona ideal para hacer esto? ¿Quién es la persona de tus sueños? (…) Yo le dije: ‘Billie, (pero) no va a decir que sí’. Está demasiado ocupada. Es demasiado fabulosa", sostuvo la actriz.

Enseguida, Billie Eilish no dudó en confesar cuanto admira a Ariana Grande desde que la vio actuar en su niñez. “Quiero mucho a esta chica, amo mucho esta película (Wicked) y te quiero a ti”, exclamó Eilish, ganadora de dos premios en la Academia por Mejor canción original.

Asimismo, la artista de 23 años recalcó que pudo encontrar las entrevistas antiguas de Ariana Grande, de 31 años, en su cuenta personal de YouTube cuando afirma que era “del equipo Ari”.

“No me di cuenta de que todavía estaban publicadas, pero hay muchas cosas en las que comenté cosas como, 'Dios, amo tanto a Ariana'. Y solía llamarte 'Ari'. Mi hermano (Finneas) me decía: '¡No la llames Ari, no la conoces!'”, relató.

El musical Wicked cuenta con diez nominaciones en los Oscar 2025. | Fuente: Universal Pictures

Ariana Grande fue nominada por primera vez a los Oscar

Ariana Grande fue nominada por primera vez a los premios Oscar. La actriz de 31 años fue seleccionada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su papel en la adaptación cinematográfica del musical de Broadway, Wicked.

"Con la cabeza levantada entre sollozos, quiero decir gracias, Academia, por este reconocimiento inmenso. No puedo dejar de llorar, para sorpresa de nadie", escribió Grande en una historia de Instagram. "Estoy honrada y profundamente agradecida", añadió.

En la categoría de Mejor Actriz de Reparto, Ariana Grande competirá con: Monica Barbaro (Un completo desconocido), Felicity Jones (El brutalista), Isabella Rossellini (Cónclave) y Zoe Saldaña (Emilia Pérez), quien ya le ganó el Globo de Oro en esta categoría.

Wicked sorprendió al llevarse el Globo de Oro a Mejor película taquillera.Fuente: @goldenglobes

¿De qué trata Wicked, la película inspirada en El mago de Oz?

Wicked es una película de fantasía musical dirigida por Jon M. Chu y escrita por Winnie Holzman. Es una adaptación del clásico musical del mismo nombre de Stephen Schwartz y Holzman, que a la vez está basado en la novela homónima de 1995 de Gregory Maguire inspirado en El Mago de Oz.

“Elphaba y Glinda se conocen como estudiantes en la Universidad de Shiz en la fantástica Tierra de Oz y forjan una amistad improbable pero profunda. Tras un encuentro con El maravilloso Mago de Oz, su amistad llega a una encrucijada y sus vidas toman caminos muy diferentes. El inquebrantable deseo de popularidad de Glinda la ve seducida por el poder, mientras que la determinación de Elphaba de permanecer fiel a sí misma y a quienes la rodean tendrá consecuencias inesperadas e impactantes en su futuro. Sus extraordinarias aventuras en Oz finalmente los verán cumplir sus destinos como Glinda la Buena y la Malvada Bruja del Oeste”, se lee en la sinopsis oficial.

¿Quiénes actúan en el musical Wicked?

El filme está protagonizado por Cynthia Erivo (Elphaba Thropp) y Ariana Grande (Glinda Upland) acompañadas por un destacado elenco conformado por: Michelle Yeoh (Madame Morrible), Jeff Goldblum (El mago de Oz), Jonathan Bailey (Fiyero Tigelaar), Ethan Slater (Boq), Marissa Bode (Nessarose Thropp), Bowen Yang (Pfannee), entre otros.

