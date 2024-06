'Deadpool & Wolverine': Nuevo póster reaviva esperanzas de Taylor Swift en el MCU

Durante meses, las redes sociales han estado llenas de especulaciones sobre la posible aparición de Taylor Swift en la esperada Deadpool & Wolverine. Los fans han teorizado que la famosa cantante podría interpretar desde Lady Deadpool hasta Dazzler, o incluso hacer un cameo interpretándose a sí misma. Estas conjeturas han cobrado más fuerza con la publicación de un nuevo póster que parece hacer un guiño directo a la intérprete de Cruel Summer.



La especulación tiene fundamentos. Swift tiene conexiones cercanas con algunas de las personas clave en la película. El director Shawn Levy apareció en el video musical autodirigido por Swift para “All Too Well”, y la estrella del pop es amiga de Ryan Reynolds y su esposa, Blake Lively. Dadas estas relaciones, la idea de que Swift apareciera en Deadpool & Wolverine parecía plausible.



El último lunes, un nuevo póster publicado en las redes sociales de IMAX, el famoso sistema de proyección cinematográfica, avivó aún más los rumores. En la imagen, se ven las manos de Deadpool y Wolverine unidas, cada uno llevando una de las icónicas pulseras de la amistad que Taylor popularizó durante su gira mundial The Eras Tour. La leyenda del póster dice: "Mejores amigos por siempre. Trae a tu mejor amigo al IMAX el 26 de julio".

"Mejores amigos por siempre", indica la leyenda del nuevo póster.Fuente: Instagram: @imax

¿Taylor Swift estará en Deadpool & Wolverine?

Un informe reciente de Entertainment Weekly parece desmentir los rumores de la presencia de Taylor Swift en Deadpool & Wolverine. Según el portal, la superestrella estadounidense no forma parte del elenco de la película. Esta noticia surge justo después del lanzamiento del nuevo póster de IMAX el lunes.



El director Shawn Levy y Ryan Reynolds han sido cautelosos al tratar este tema, sin confirmar ni negar la participación de Taylor en entrevistas. Levy dijo a EW en abril: "Lamento no haber sido más rápido en desmentirlo la primera vez, pero aunque nos queremos mucho, el miedo a la muerte es tan intenso en mí respecto a Ryan y cómo él desesperadamente quiere evitar hablar de todos estos rumores".



Por su parte, Reynolds comentó en mayo a Fandango que "la deshonestidad directa no está en los planes" al abordar los rumores. "En películas como esta, hay tanta especulación sobre tantas personas que podrían terminar en la película. Vi uno que estaba convencido de que Elvis estaba en la película", bromeó Reynolds. "Cualquier cosa puede pasar y eso es lo que me encanta de este universo. Las sorpresas son la esencia de Deadpool".

Hugh Jackman vuelve a la acción junto a Ryan Reynolds en 'Deadpool & Wolverine'.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿Qué hemos visto en los avances de Deadpool & Wolverine?

En el primer tráiler estrenado en febrero, Deadpool, tras recibir la oportunidad de convertirse en héroe oficialmente, se autoproclama "el Jesús de Marvel", sugiriendo que su llegada cambiará el UCM "para siempre". Ahora, ambos personajes irrumpen con una mezcla explosiva de acción, humor y diálogos rompedores de la cuarta pared, mientras se escucha Like a Prayer de Madonna.



El segundo avance de Deadpool & Wolverine nos adentra en la vida de Logan, presentándolo como un hombre que ha formado parte de los X-Men pero que siente haber defraudado a todos. Con Wade Wilson al borde de perderlo todo, la intervención de esta nueva encarnación de Wolverine, interpretada por Hugh Jackman, se vuelve crucial en su viaje de lucha y redención.

Hugh Jackman volvió a interpretar a Wolverine para la nueva película de 'Deadpool'.Fuente: Walt Disney Studios Motion Pictures

¿Cuándo se estrena Deadpool & Wolverine?

Según la información proporcionada por Marvel, Deadpool & Wolverine llegará a los cines de Latinoamérica el 25 de julio, seguido por su estreno en Estados Unidos y Canadá un día después. Este estreno también marca el retorno de la Autoridad de Variación Temporal (TVA), la organización encargada de proteger la línea de tiempo del MCU, que conocimos en la serie Loki.



Además de los protagonistas Ryan Reynolds y Hugh Jackman, la película cuenta con las actuaciones de Emma Corrin, Morena Baccarin, Matthew Macfadyen, Leslie Uggams, Stefan Kapicic, Rob Delaney, Brianna Hildebrand, Shiori Kutsuna, Jennifer Garner y Aaron Stanford. La dirección está a cargo de Matthew Vaughn, quien previamente dirigió X-Men: First Class y Kick-Ass.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis