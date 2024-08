"No me importa si es buena": Quentin Tarantino confiesa que no tiene "ningún deseo" de ver 'Toy Story 4'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El éxito de Toy Story ha llevado a la franquicia a extenderse con cuatro películas y el reciente anuncio de una quinta entrega, algo que entusiasma a muchos fanáticos, pero no a Quentin Tarantino. El aclamado director de películas de culto como Pulp Fiction y Kill Bill confesó que disfruta tanto de la trilogía original que no tiene "ningún deseo" de ver las películas posteriores.



"Me considero un gran fan de la trilogía de Toy Story, aunque no suelo ver todas las películas animadas", compartió Tarantino en el pódcast Club Random con Bill Maher. Durante la conversación, también habló sobre las dificultades de cerrar una trilogía de manera satisfactoria para el público. El clip de esta entrevista se ha vuelto rápidamente viral en X (antes Twitter).

¿Por qué Quentin Tarantino no quiere ver más películas de Toy Story?

"Creo que solo hay una trilogía que funciona completamente en todos los aspectos, y es la de Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el malo y el feo," afirmó Tarantino. Según el director, estas películas italianas protagonizadas por Clint Eastwood fueron exitosas porque siguieron "la visión de un solo director", Sergio Leone.



Tarantino también comparó esta coherencia con la franquicia animada de Disney, destacando que Toy Story cumple con los mismos estándares. "La tercera película es simplemente magnífica", aseguró. "Es una de las mejores películas que he visto. Y si has visto las otras dos, es devastadora", agregó.



Sin embargo, admitió no sentir el mismo entusiasmo por ver la cuarta entrega de la franquicia animada. "Tres años después o algo así, hicieron una cuarta película, y no tengo ningún deseo de verla. Cerraste la historia de la mejor manera posible, así que no, no me importa si es buena. Ya terminé", afirmó.

La primera entrega de 'Toy Story' llegó a los cines en 1995.Fuente: Buena Vista Pictures Distribution

¿Cuándo se estrena Toy Story 5?

Toy Story 5 ya tiene fecha de estreno en cines. Disney anunció que la quinta entrega de la icónica franquicia animada de Pixar llegará a la pantalla grande el 19 de junio de 2026, tras la revelación de su calendario de próximos estrenos durante la convención de fans Disney D23.



El anuncio llega un año después de que Bob Iger, director ejecutivo de Disney, confirmara por primera vez la realización del proyecto. “Nos estamos apoyando en nuestras marcas incomparables”, expresó Iger en febrero de 2023, al confirmar el regreso de Tom Hanks y Tim Allen como las voces de los queridos personajes Woody y Buzz Lightyear en esta nueva película.

Quentin Tarantino just dropped his list of the greatest movie trilogies and Toy Story made the cut! 🎥🔥 What are your picks?



Watch the episode: https://t.co/4KDsQL7QEf@billmaher #QuentinTarantino pic.twitter.com/h9NbwKDKHz — Club Random with Bill Maher (@ClubRandom_) August 25, 2024

¿De qué tratará Toy Story 5?

Después de casi 30 años de haber lanzado al cine su primera película, la quinta entrega de Toy Story llegará el 19 de junio de 2026. Así se anunció en la convención D23 Expo donde se da una actualización de los estrenos más importantes.



Si bien falta un par de años para que vea la luz, Pixar lanzó un adelanto de lo que se verá próximamente sobre las aventuras de Woody y Buzz: "En esta ocasión, los juguetes se enfrentarán a la tecnología, su peor enemigo y competencia, por la atención de los niños".



Asimismo, revelaron que, en Toy Story 5, los villanos serán un ejército de 50 juguetes defectuosos de Buzz Lightyear. La cinta será dirigida por Andrew Stanton (Buscando a Nemo, WALL-E: Batallón de limpieza) y McKenna Harris (Ciao Alberto).

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis