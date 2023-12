'Dune', 'Gladiador', 'Deadpool', 'Inside Out' y más secuelas que llegan al cine en 2024

Tras un 2023 lleno de éxitos como Barbie y protestas en Hollywood, el 2024 se avecina como un festín cinematográfico con una avalancha de secuelas y precuelas de alta expectativa.

Entre las más esperadas destacan Dune, Ghostbusters, Gladiator, Deadpool, Despicable Me, Inside Out, Mad Max, John Wick y Joker.

Pero la creatividad también florece con títulos originales que han generado grandes expectativas, como Mickey 17 de Bong Joon Ho, Back to Black sobre Amy Winehouse, Challengers de Luca Guadagnino con Zendaya, If dirigida por John Krasinski sobre amigos imaginarios, y The Watchers, el debut de Ishana Shyamalan, hija del director de The Sixth Sense.

¿Qué secuelas llegan el 2024?

Las secuelas en 2024 prometen ser excepcionales. Dune: Part Two, dirigida por Denis Villeneuve, mantiene el elenco estelar con Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson y Javier Bardem, sumando a Florence Pugh y Austin Butler. Inside Out 2 nos lleva nueve años después, viendo a Riley enfrentar la adolescencia con nuevas emociones, incluyendo la Ansiedad. Beetlejuice 2 cumple la promesa de Tim Burton de reunir al elenco original después de 25 años.

Gladiator 2 retorna bajo la dirección de Ridley Scott, con Pedro Pascal asumiendo el emblemático papel de Russell Crowe. La secuela de Joker, dirigida por Todd Phillips, toma un giro inusual al convertirse en un musical con Joaquin Phoenix y Lady Gaga. En Deadpool 3, Hugh Jackman regresa como el inolvidable Wolverine, y Ana de Armas se suma al universo de John Wick con Ballerina. Además, el universo de Tolkien se expande con The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim.

Alien: Romulus de Fede Álvarez revive el universo de Alien de 1979, mientras que George Miller regresa al mundo de Mad Max con Furiosa, protagonizada por Ana Taylor-Joy y Chris Hemsworth. Ghostbusters: Frozen Empire, Kingdom of the Planet of the Apes y otra entrega de Godzilla añaden más emoción a historias familiares. En el ámbito animado, las nuevas entregas de Kung Fu Panda, Despicable Me y Mufasa: The Lion King (precuela de la exitosa película de Disney de 2019) prometen diversión para todas las edades.

¿Qué otras películas estrenan el 2024?

El 2024 también trae títulos originales con cineastas destacados detrás de la cámara. Luca Guadagnino presenta Challengers, una historia de amor protagonizada por Zendaya, Josh O'Connor y Mike Faist. Richard Linklater dirige Merrily We Roll Along, una comedia musical con Paul Mescal, adaptación de una obra de 1934. Guillermo del Toro presenta su visión de Frankenstein, con un elenco estelar que incluye a Mia Goth, Andrew Garfield, Oscar Isaac y Christoph Waltz.

A los 93 años, Clint Eastwood dirige Juror #2, una película de juicios y asesinatos. The Book of Clarence cuenta con un impresionante elenco que incluye a Benedict Cumberbatch, James McAvoy, David Oyelowo y Omar Sy. El nuevo proyecto de Bong Joon Ho (Parasites), una historia de clones con Robert Pattinson, también genera gran expectación.

El debut en la dirección de Ishana Shyamalan con The Watchers, la incursión en la comedia de John Krasinski con If, y la vida de Amy Winehouse narrada por Sam Taylor-Johnson son otros títulos destacados que prometen hacer de 2024 un año memorable en la industria cinematográfica.