Arnold Schwarzenegger ilumina la Navidad repartiendo regalos desde hace 30 años: ¿por qué lo hace?

Este 2023, Arnold Schwarzenegger llevó la felicidad a cientos de niños al repartir miles de regalos de Navidad. El recordado protagonista de clásicos del cine como Terminator y El regalo prometido se unió al Hollenbeck Youth Center, una organización sin fines de lucro, para cumplir su anhelado sueño de entregar juguetes a pequeños durante las fiestas.

El actor austriaco-estadounidense reveló a Fox 11 que ha llevado a cabo esta noble práctica durante tres décadas. Sus motivaciones se remontan a una experiencia muy personal relacionada con sus primeras festividades en Estados Unidos, cuando, siendo un joven inmigrante, sus amigos de un gimnasio local le brindaron momentos inolvidables de regalos, abrazos y cariño.













La primera Navidad de Schwarzenegger en EE.UU.

A sus 76 años, Schwarzenegger aprovecha cada diciembre para honrar esas memorias. "Esto es muy importante para mí. Lo he estado haciendo durante más de 30 años y la razón es porque cuando llegué a este país, mis amigos de Gold's Gym organizaron una gran Navidad para mí. Me invitaron a su casa y fue realmente fantástico", explicó.

"Acababa de llegar a este país, así que nunca olvidaría ese tipo de dulzura, amabilidad e inclusión. Quería hacer lo mismo cuando tuviera dinero, así que por eso, durante los últimos 30 años, he venido aquí al Centro H y he estado regalando y donando juguetes y todas esas cosas. Me hace sentir bien poder compartir ese tipo de amabilidad e inspirar a otras personas a hacer lo mismo", agregó.

Schwarzenegger reparte regalos en Navidad

Entre toda la emoción y alegría de dar y recibir, Arnold Schwarzenegger fue visto charlando con el legendario campeón de boxeo Sugar Ray Leonard, quien también participó en el evento benéfico. El actor y político lucía una gran sonrisa mientras recorría la sala, contribuyendo con la entrega de regalos.

El festivo evento también contó con entretenimiento, muñecos de nieve, música y actividades divertidas, además de la presencia de Minnie Mouse y otros clásicos personajes de Disney y superhéroes. Celebridades como el actor de Agents of S.H.I.E.L.D. Gabriel Luna también estuvieron presentes, junto a algunos personajes de Star Wars.

¿Qué pasó con los protagonistas de El Regalo Prometido?

En diciembre de 1996, Jingle All the Way, conocida como El regalo prometido en Latinoamérica, se convirtió en un clásico al recaudar más de 129 millones, según IMDb. Tras este éxito, Arnold Schwarzenegger continuó su carrera en Hollywood con películas como Batman y Robin (1997) y la tercera entrega de Terminator, End of Days (1999). Simultáneamente, incursionó en la política y fue gobernador de California.

En contraste, Sinbad, coprotagonista de la cinta, llevó una carrera más discreta, participando en comedias como Good Burger y El hijo del presidente, así como en doblajes, destacando su papel en la película de Pixar Aviones. Desafortunadamente, en 2020 sufrió un derrame cerebral que afectó su salud. Su familia compartió en redes sociales su proceso de recuperación, informando que había vuelto a caminar, agradeciendo el apoyo de los seguidores.