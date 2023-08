Muere William Friedkin, director de 'El exorcista', a los 87 años

William Friedkin, director de cine estadounidense reconocido por ganar a los 35 años el Premio Óscar con el largometraje ‘The French Connection’ y ser el director de la icónica película de terror ‘El exorcista’, falleció a los 87 años en su casa en Los Ángeles, de acuerdo con información difundida por Variety este lunes.

En efecto, según comunicó el semanario norteamericano, la noticia de la muerte del reconocido cineasta fue confirmada por el decano de la Universidad de Chapman, Stephen Galloway, amigo de Sherry Lansing, esposa de William Friedkin.

Friedkin tuvo una larga trayectoria en la industria del cine donde obtuvo diversos premios y nominaciones en certámenes como los Globos de Oro y los festivales como Cannes, Locamo, Sitges o Venecia. Precisamente, su último rodaje ‘The Caine Mutiny Court-Martial’, protagonizada por Kiefer Sutherland, se estrenará en dicho festival italiano.

“Junto con Peter Bogdanovich, Francis Ford Coppola y Hal Ashby, Friedkin alcanzó el estatus de lista A en la década de 1970, como parte de una generación de cineastas vibrantes y arriesgados. Combinando su experiencia en televisión, particularmente en documentales, con un estilo de edición vanguardista, Friedkin aportó una gran cantidad de energía a los géneros de terror y suspenso policial en los que se especializó”, describe Variety al también productor.

William Friedkin dirigió 'El exorcista' en 1973 tras ganar un Premio Óscar. | Fuente: Getty Images

William Friedkin, una carrera de éxito en el cine y la televisión

William Friedkin nació en Chicago en 1935. A los 27 años inició su carrera como director de televisión estando a cargo de series como 'Alfred Hitchcock Presenta' (1965), 'The Twillight Zone' (1985), 'Tales from the Crypt' (1992) o C. S. I. (entre 2007 y 2009).

Friedkin se dedicó al cine documental y fue premiado en 1972 con un Premio Óscar gracias a su rodaje más exitoso ‘The French Connection’, película que le ganó a ‘La Naranja Mecánica’ de Stanley Kubrick.

‘The French Connection’ contiene una de las secuencias de persecución de autos más famosas del cine y actualmente es un ejemplo para el género policial. ‘Conexión’ logró varios premios incluidos al mejor actor de reparto con Gene Hackman.

Posteriormente, su éxito ‘El exorcista’ lanzada en 1973 logró una recaudación de 500 millones de dólares en todo el mundo, siendo una de las películas más taquilleras junto con ‘El Padrino’.

‘El exorcista’ es un thriller influyente en el género de terror. Él guion fue escrito por William Peter Blatty basada en su propia nóvela homónima. La cinta cuenta la historia de Regan MacNeil (Ellen Burstyn), una niña de doce años que fue poseída por un demonio que solo sale de su cuerpo con el proceso de exorcismo donde el padre Lankester (Max Von Sydow) sacrifica su vida.