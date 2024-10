¡Confirmado! 'El planeta de los simios' anuncia nueva película y revela el año de estreno

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paren todo. El planeta de los simios tendrá una nueva película de la mano de 20th Century Studios. Tras la exitosa recaudación de taquilla este 2024 de Kingdom of the Planet of the Apes, o El planeta de los simios: nuevo reino, Steve Asbell, presidente del estudio, reveló que la industria hará un nuevo proyecto sobre la icónica saga de ciencia ficción de simios y humanos que cautivó al mundo desde su primera entrega en 1968 Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter, Maurice Evans y James Whitmore.

Fue en una reciente entrevista con The Holywood Reporter que el ejecutivo habló de los nuevos estrenos de la productora donde resaltó las nuevas películas de Avatar y Depredador. No obstante, también anunció que habrá otro proyecto sobre El planeta de los simios, revelando que el estreno será el 2027. Es decir, tres años después de la última película.

El anuncio se da luego del gran éxito de El planeta de los simios: nuevo reino. El filme dirigido por Wes Ball y protagonizado por Owen Teague (Noa) y Freya Allan (Mae) logró recaudar 171 millones de dólares en la taquilla norteamericana y otros 226 millones en los mercados extranjeros consiguiendo un total de 397 millones de dólares en todo el mundo.

Desde agosto de este año, El planeta de los simios: nuevo reino se encuentra disponible en el streaming en Disney Plus. También es transmitida en la plataforma, con suscripción, de Hulu.

El filme fue la cuarta película desde el reinicio de la icónica saga el 2011 con El origen del planeta de los simios. La trama se sitúa 300 años después de la muerte de César en el largometraje, El plantea de los simios: la guerra, estrenada en julio de 2017.

Freya Allan es la joven humana Mae en la película El planeta de los simios: nuevo reino. | Fuente: 20th Century Studios

Críticos destacan los efectos visuales en El planeta de los simios: nuevo reino

Los efectos visuales fueron uno de los aspectos cinematográficos más destacados de El planeta de los simios: nuevo reino.

Griffin Schiller, de Film Speak, señaló: “Las complejidades del legado de César cobran gran importancia, pero están retorcidas en esta odisea sobre la historia de crecimiento llena de verdad y mentiras, aprendizajes y poder. ¡Un impresionante agasajo visual! Una nueva esperanza para la franquicia de Simios".

Por otro lado, Brandon Davis, productor y crítico de Comic Book, resaltó aún más los efectos visuales del filme afirmando que "es simplemente un clásico blockbuster del verano". "Toma un minuto comenzar, presentar completamente nuevos personajes y la línea de tiempo, y luego nunca mira hacia atrás. Los efectos visuales son asombrosos. Excelentes actuaciones. Se siente como el comienzo de una epopeya. Necesito la siguiente lo antes posible", sostuvo.

En ese sentido, el crítico Russ Milheim, de The Direct, señaló que el proyecto es "una adición fantástica a la serie". Seguidamente, mencionó que, si bien puede fallar a veces en el ritmo, eso no impide que la trama sea "absolutamente emocionante". "Los efectos visuales son asombrosos y los personajes están bellamente elaborados", acotó.

Asimismo, Germain Lussier, de Gizmodo, consideró que el proyecto "enorgullece" a la saga de simios. "Una aventura en expansión con maravillosos efectos y actuaciones. Tiene mucho que decir. Tampoco amo el final, pero son pequeñas quejas para una película que, por lo demás, es agradable y atractiva", expresó.

El planeta de los simios: nuevo reino es el cuarto proyecto de 20th Century Studios desde el reinicio de la saga el 2011. | Fuente: 20th Century Studios

¿De qué trata y quienes actúan en El planeta de los simios: nuevo reino?

El planeta de los simios: nuevo reino es una película de acción y ciencia ficción dirigida por Wes Ball y escrita por Josh Friedman.

Ball, Joe Hartwick Jr., Rick Jaffa, Amanda Silver y Jason T. Reed trabajaron en la producción. John Paesano es el encargo de la música, mientras que Dan Zimmerman destaca en la edición.

"Ambientada varias generaciones en el futuro después del reinado de César, en el que los simios son la especie dominante que vive en armonía y los humanos se han visto reducidos a vivir en las sombras. Mientras un nuevo líder simio tiránico construye su imperio, un joven simio emprende un viaje desgarrador que lo hará cuestionar todo lo que sabía sobre el pasado y tomar decisiones que definirán el futuro tanto de los simios como de los humanos", se lee en la sinopsis oficial.

Owen Teague protagoniza el filme como el joven simio Noa, Freya Allan es la joven humana Mae, Kevin Durand es el antagónico chimpancé Proximus Caesar, mientras que Peter Macon es el sabio orangután Raka. El elenco lo completan: William H. Macy, Travis Jeffery, Lydia Peckham, Neil Sandilands, Sara Wiseman, Dichen Lachman, Eka Darville, entre otros.

El planeta de los simios: nuevo reino se estrenó en los cines peruanos el 9 de mayo de 2024.Fuente: 20th Century Studios

