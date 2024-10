'Alien: Romulus' tendrá su secuela: Fede Álvarez en negociaciones para dirigir la nueva película

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alien: Romulus tendrá una secuela. La exitosa película de la saga de Alien estará otra vez en la pantalla grande con una nueva historia y teniendo, posiblemente, a su director Fede Álvarez detrás de las escenas para una inédita trama de terror y ciencia ficción.

Fue Steve Asbell, director ejecutivo de 20th Century Studios, quien confirmó, en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, que Alien tendrá un nuevo largometraje con el estudio luego de recaudar más de 350 millones de dólares en taquilla a nivel global tras su estreno en Estados Unidos, y Latinoamérica, en agosto de este año.

“Ahora estamos trabajando en una idea para una secuela (de Alien: Romulus). Todavía no hemos cerrado el trato con Fede Álvarez, pero lo vamos a hacer, y él tiene una idea en la que estamos trabajando”, comenzó diciendo el presidente de 20th Century Studios desde el 2020.

Del mismo modo, el ejecutivo ratificó el deseo de la productora por contar otra vez con los actores Cailee Spaeny y David Jonsson.

“Los dos supervivientes: Rain (Cailee Spaeny) y Andy (David Jonsson) fueron los momentos más destacados de la película. Así que siempre pienso: ‘Vaya, ¿a dónde quiere la gente que vayan a continuación?’. Sabemos que habrá extraterrestres. Sabemos que habrá grandes escenas de terror, pero me enamoré de ambos personajes y quiero ver cuál es su historia”, manifestó.

¿Ridley Scott estará en la secuela de Alien: Romulus?

Cabe mencionar que aún no hay una fecha de estreno ni tampoco se sabe cuándo iniciará el rodaje de la nueva película de Alien: Romulus. De igual manera, se desconoce si Ridley Scott (Alien, el octavo pasajero) seguirá colaborando en la producción.

La actriz de raíces peruanas Isabela Merced actuó en la primera entrega, pero su personaje Kai murió al final de la película dando a luz a una monstruosa criatura mitad xenomorfo mitad humano.

El cineasta Fede Álvarez está en conversaciones para dirigir la nueva película de Alien: Romulus. | Fuente: 20th Century Studios

¿Qué dicen las primeras críticas sobre Alien: Romulus?

Críticos de cine, medios y revistas internacionales dieron a conocer sus apreciaciones sobre Alien: Romulus, siendo varias de ellas positivas para el proyecto cinematográfico de Fede Álvarez.

Jazz Tangcay, periodista y editora de Variety, no dudó en destacar la trama y producción del filme. "Esta es fácilmente una de las mejores películas de la franquicia. Fede Álvarez no decepciona. Un diseño de sonido y una construcción del mundo increíbles”, escribió en X (Ex Twitter).

Germain Lussier, del portal Gizmodo, consideró que la última entrega de Alien es “una montaña rusa de locura que recorre las seis películas anteriores de Alien”. “Mejora a medida que avanza y termina con un tercer acto espectacularmente espectacular”, añadió.

Borys Kit, de The Hollywood Reporter, señaló que Alien: Romulus “tiene todas las características que esperarías de una película de Alien”. No obstante, precisó que la trama “nunca parece estar complaciendo la nostalgia de los fans” sino que, por el contrario, parece tener una dirección “nueva y loca”.

Para la crítica de cine Courtney Howard, la película “es retorcida, apasionante y maravillosamente sombría”. “Presenta de manera innovadora cosas inteligentes y astutas, tocando sutilmente los grandes éxitos. Cailee Spaeny y David Jonsson dominan”, afirma.

Cailee Spaeny y David Jonsson protagonizarían la nueva película de Alien: Romulus. | Fuente: 20th Century Studios

¿De qué trata la película Alien: Romulus y quiénes actúan?

Alien: Romulus es una película de terror y ciencia ficción estadounidense dirigida por Fede Álvarez, quien también escribió el guion junto con Dan O'Bannon y Ronald Shusett.

El largometraje está producido por 20th Century Studios y Scott Free Productions y tuvo su estreno en Latinoamérica el 15 de agosto de 2024. El filme está ubicado entre las películas: Alien, el octavo pasajero, de Ridley Scott (1979) y Aliens, de James Cameron (1983).

“Alien: Romulus lleva la fenomenalmente exitosa franquicia 'Alien' a sus raíces: mientras hurgan en las profundidades de una estación espacial abandonada, un grupo de jóvenes colonizadores espaciales se encuentran cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo", describe la sinopsis oficial.

Cailee Spaeny es la protagonista de Alien: Romulus con su papel de Rain Carradine. De igual manera, Isabela Merced, actriz de raíces peruanas que estuvo en Madame Web, formará parte del elenco interpretando a Kay.

David Johnson también protagonizará la película como el soldado biónico Andy. Mientras que el actor Archie Renaux estará como Tyler, el fiel compañero de Rain. Spike Fearn será Björn y Aileen Wu estará como la agente Navarro.

Alien: Romulus se estrenó en los cines peruanos el último 15 de agosto.Fuente: 20th Century Studios

