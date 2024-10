"Sin duda va a satisfacer a los fans": 'Venom: el último baile' recibe las primeras críticas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Venom vuelve. El icónico villano de Spider-Man regresa a los cines peruanos con la última película de su trilogía protagonizada por Tom Hardy como el fotógrafo Eddie Brock. La película producida por Sony Pictures ya recibió las primeras críticas de los medios internacionales resaltando al actor estadounidense como el icónico simbionte negro.

David Rooney, de The Hollywood Reporter, recalcó el filme de la cineasta Kelly Marcel. "Siendo éste el capítulo final de una trilogía, todo desemboca en una catarsis emocional que sin duda va a satisfacer a los fans de las películas anteriores, con un dulce toque de humor cursi para compensar la melancolía", señaló el crítico de cine.

Por su parte, Molly Freeman, de Screen Rant elogió la vuelta de Tom Hardy. "A pesar de sus imperfecciones, la película es un viaje salvajemente divertido (…) Es un golpe de genio dejar simplemente que Hardy se desboque como Eddie y Venom", opinó.

En ese sentido, Jarrod Jones, de Paste Magazine, mencionó: “Existe una razón por la que Venom resuena entre los cinéfilos: este patán quiere fiesta, y cuando hace falta, sabe cómo montar una buena. Déjate llevar". Por otro lado, Jake Cole, de Slant, señaló que el largometraje de Marvel es “intimista y maximalista”.

De igual manera, Owen Gleiberman, crítico de cine de Variety, sostuvo: “Tom Hardy y su entidad alienígena entran en modo 'buddy movie' (...) Esta es una secuela que es tan divertida, y rutinaria, como las otras". Finalmente, David Ehrlich, de IndieWire, consideró que el tercer filme de Venom es "demasiado marvelizado para su propio bien”. “Tom Hardy sigue divirtiéndose como nunca interpretando a un periodista desaliñado y a su pegajoso mejor amigo", añadió.

Tom Hardy regresa con su papel de Eddie Brock en una nueva película de Venom. | Fuente: Marvel Pictures

¿Cuándo se estrena en cines Venom: el último baile?

Venom: el último baile llega a las salas de cine de Estados Unidos este 25 de octubre. Del mismo modo, el filme se estrenará un día antes en Latinoamérica, incluido el Perú.

La película, que cuenta con la participación de Tom Hardy como el protagonista de la saga por tercera vez, es dirigida por la cineasta Kelly Marcel, quien también escribió el guion.

El filme de superhéroes tendrá entre sus productores a Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Hutch Parker, Tom Hardy y la misma Marcel, quien debuta en la saga tras las direcciones de Ruben Fleischer, con Venom, el 2018 y Andy Serkis, con Venom: Let There Be Carnage, el 2021.

Kelly Marcel fue la cineasta encargada de concluir la trilogía de Venom con Tom Hardy. | Fuente: Sony Pictures

¿De qué trata Venom: el último baile y quiénes actúan?

Venom: el último baile es una película estadounidense de superhéroes de ciencia ficción basado en Venom, personaje oscuro de Marvel Comic. El filme está producido por Columbia Pictures en asociación con Marvel Entertainment y será distribuida por Sony Pictures.

"Eddie y Venom están huyendo. Perseguidos por los mundos de ambos y con la red acercándose, el dúo se ve obligado a tomar una decisión devastadora que bajará el telón del último baile de Venom y Eddie", se lee en la sinopsis oficial.

Tom Hardy volverá con su papel de Eddie Brock. El actor estará acompañado de un elenco conformado por: Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach, Stephen Graham, Cristo Fernández, Clark Backo, entre otros.

Venom el último baile se estrenará en los cines peruanos este jueves 24 de octubre.Fuente: Marvel Pictures

