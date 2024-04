Jeremy Allen White interpretará a Bruce Springsteen en nueva película de 20th Century Studios

Jeremy Allen White ahora será Bruce Springsteen en Deliver Me From Nowhere, la nueva película de drama basada en la realización del álbum 'Nebraska' (1982) del icónico rockero estadounidense ganador de diversos premios Grammy. De acuerdo con Deadline y Variety, el actor ganador del Emmy y dos Globos de Oro con la popular serie The Bear encarnará al músico en el filme adquirido por Disney y 20th Century Studios.

20th Century Studios cerró recientemente un acuerdo para “financiar y estrenar” el largometraje dirigido por Scott Cooper, quien también escribirá la trama de la película basada en el libro 'Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska', de Warren Zanes, publicado el 2023.

Según detalló Deadline, Jeremy Allen White interpretará al vigente cantante de rock en “un momento crucial de su vida” cuando estuvo lidiando “con demonios personales y tratando de convertirse en una superestrella mundial”.

Este nuevo proyecto de 20th Century Studios se centrará en el proceso de ‘Nebraska’, álbum que Bruce Springsteen escribió en 1982 convirtiéndose en “uno de los álbumes más emocionalmente crudos, oscuros y honestos de la historia de la música reciente”.

Por su parte, Variety recalcó que en un momento se esperaba que ‘Nebraska’ sea un álbum de folk rock de Bruce Springsteen. Sin embargo, terminó convirtiéndose en uno de los álbumes más históricos del músico grabado en cuatro pistas. “El libro y la película cuentan la historia del viaje artístico de Springsteen en la creación del disco, que se considera un hito en la odisea musical”, precisa el medio especializado en cine.

Jeremy Allen White ganó dos Globos de oro y Emmy por su interpretación de Carmy en la serie 'The Bear'.Fuente: FX Network

Bruce Springsteen participará en película de 20th Century Studios

Por otro lado, Variety confirmó que Bruce Springsteen y su antiguo mánager, Jon Landau, estarán en la nueva película. Asimismo, David Greenbaum, presidente de Disney Live Action y 20th Century Studios, destacó el proyecto cinematográfico sobre el cantante.

"Es un honor único en la vida colaborar con Bruce Springsteen, un artista inspirador e incomparable que representa tanto para tanta gente (...) La profunda autenticidad de su historia está en excelentes manos con mi amigo Scott Cooper, con quien estoy encantado de colaborar una vez más", manifestó el ejecutivo.

Scott Cooper dirigirá y escribirá el guion de la película. Además, el cineasta de 53 años también estará en la producción del filme junto con Ellen Goldsmith-Vein, Eric Robinson, Warren Zanes y Scott Stuber.

"Bruce y yo estamos encantados de que Scott Cooper haya elegido escribir y dirigir la película basada en ese libro, creemos que es el cineasta perfecto para el trabajo (...) Estamos encantados de contar con el compromiso y apoyo de todo el equipo de 20th Century Studios y Disney", expresó Jon Landau a Variety.

Bruce Springsteen es uno de los artistas más exitosos del mundo con más de 50 años de carrera en la música. | Fuente: Instagram (springsteen)

Bruce Springsteen, el rockero ganador de dos Globos de oro y un Oscar

Bruce Frederick Joseph Springsteen, conocido como Bruce Springsteen, es un cantante, guitarrista y compositor estadounidense de 74 años. Springsteen es uno de los músicos más exitosos del mundo. Vendió más de 120 millones de discos a nivel mundial.

A lo largo de su trayectoria musical, que abarca más de cinco décadas hasta la actualidad, ha publicado trabajos como 'Born to Run' (1975), 'Darkness on the Edge of Town' (1978) y 'The River' (1980). Además, de otros trabajos orientados al folk como 'Nebraska' (1982), 'The Ghost of Tom Joad' (1995) y 'Devils & Dust' (2005).

El talento musical de Bruce Springsteen fue reconocido en la música y en el cine. El popular 'The Boss' tiene en su repertorio 20 premios Grammy, dos Globos de Oro (a Mejor canción original) y un premio Oscar en 1994 por su tema ‘Streets of Philadelphia’, de la película Philadelphia.

