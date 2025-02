"Si hubiera sido racista, no habría trabajado con ella": Karla Sofía Gascón desata polémica al referirse a Zoe Saldaña

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Karla Sofía Gascón sigue en el ojo de la tormenta. Desde sus polémicos tuits hasta el alejamiento de Netflix en plena campaña de los Oscar 2025, en su reciente entrevista con CNN en Español, la actriz transgénero se defendió públicamente sobre sus comentarios, pero ahora la están criticando en redes sociales por racismo.

En conversación con el periodista Juan Carlos Arciniegas, Gascón mencionó que si fuera racista, no hubiera trabajado con Zoe Saldaña. En el minuto 39 del video de YouTube, la protagonista de Emilia Pérez dijo lo siguiente: "Ni Selena ni Zoe (Saldaña) pueden apoyar ningún tipo de palabra o retórica que pueda ser confundida a que alguien pueda pensar que soy racista o algo xenófobo o algo contra los derechos humanos. Yo he hablado con ellas les he explicado cómo ha sido la situación, todo mi equipo me conoce perfectamente, saben la persona que soy. Si hubiera sido racista, no habría trabajado con ella(en referencia a Zoe). Me parece ridículo que tenga que estar explicando este tipo de cuestiones aquí".

Estas declaraciones se volvieron virales rápidamente y los seguidores de Saldaña alzaron su voz. "Esto es lo más racista que he escuchado", "Es nefasto y muestra su verdadera cara", "Es pura diarrea verbal", "El nivel de ego y narcisismo es impresionante", "Ofende en la ficción, ofende en la realidad", "Se hunde más cada vez que abre la boca", fueron algunos de los comentarios.



Cabe resaltar que Zoe Saldaña ya se había pronunciado sobre los tuis de Karla Sofía Gascón y aseguró que no la apoya.

¿Karla Sofía Gascón llamó "rata" a Selena Gomez?

Gascón recibió duras críticas la semana pasada luego de que resurgieran mensajes polémicos que habría publicado en el pasado sobre temas como George Floyd, la diversidad en los premios Oscar y la comunidad musulmana. Entre ellos, destacó un tuit en el que, aparentemente, se refería a Gomez como "una rata rica que juega a ser pobre siempre que puede y nunca dejará de molestar a su exnovio (Justin Bieber) y a su esposa".

Al respecto, la actriz negó haber escrito el mensaje sobre Gomez. "Por supuesto, ese no es mío", afirmó. "Nunca he dicho nada sobre mi compañera. Nunca me referiría a ella de esa manera". Además, contó que se comunicó con la cantante para aclarar la situación: "Le escribí, le mandé el post que me enviaron y le dije: 'Oye, que sepas que esto no es mío'. Y me respondió: 'Sabes que estoy contigo al 200%'. Así ha sido todo el mundo conmigo, porque me conocen", dijo para CNN en Español.

Karla Sofía Gascón cerró su cuenta en X tras tuits ofensivos

La actriz española Karla Sofía Gascón, nominada a un Oscar por Emilia Pérez, cerró el último fin de semana su cuenta en la red social X, a petición de su familia, y denunció estar sometida a una "campaña de odio y desinformación" que no va a seguir consintiendo.



"Me han amenazado de muerte, insultado, violentado y vejado hasta la extenuación", señala Gascón (Alcobendas, Madrid, 1972) en un comunicado remitido a EFE tras la polémica suscitada por unos tuits publicados hace años, unos de contenido racista y otros en los que llega a criticar a los propios galardones.

"Había tomado hace mucho la decisión de cerrar una red social que ha tomado una deriva terrible, en la que yo a veces también he caído, y por lo cual pido disculpas", señala en referencia al contenido de los mensajes hechos públicos por la revista estadounidense Variety y reproducidos por numerosos medios.

