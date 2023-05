Festival de Cannes inició su edición 2023 con sorpresas y artistas invitados

✨Cérémonie d'ouverture du 76e Festival de Cannes

The Opening Ceremony of the 76th Festival de Cannes



With the #Cannes2023 Jury: Paul Dano, Julia Ducournau, Damián Szifron, Maryam Touzani, Atiq Rahimi, Brie Larson, Denis Ménochet, Rungano Nyoni & the President Ruben Östlund. pic.twitter.com/KuSVpRmew6