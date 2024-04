Muere Eleanor Coppola, directora de cine y esposa de Francis Ford Coppola, a los 87 años

Eleanor Coppola fue encargada de la producción de la icónica película 'Apocalypse Now', además de realizar reconocidos documentales, como 'Hearts of Darkness'.

Eleanor Coppola, directora del reconocido documental de cine Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse y esposa del histórico cineasta estadounidense Francis Ford Coppola, falleció a los 87 años este viernes 12 de abril, de acuerdo con un comunicado de la familia de Coppola compartido a Associated Press y difundido por Variety.

La también escritora colaboró siempre con Francis Ford Coppola en la parte creativa de sus proyectos. La cineasta estuvo detrás de la producción de la icónica película dirigida por su esposo, Apocalypse Now, ganadora de la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes en 1979, además de tres nominaciones en los premios Oscar como Mejor película, director y guion adaptado, sin conseguir el galardón.

Eleanor se encargó de la parte creativa de Apocalypse Now lo que le permitió doce años después estrenar el documental Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse, logrando hasta ocho nominaciones en la Academia y otra nominación para un premio documental en el Sindicato de directores (DGA). Del mismo modo, obtuvo el Emmy por “logro individual sobresaliente”.

“Para mí, el comienzo de la idea de la película fue ciertamente documentar Apocalypse Now (…) Hice algunas pequeñas películas artísticas a principios de los años 70, pero cuando conseguí esta cámara en Filipinas, me quedé hipnotizada mirando por el visor. Realmente respondí a eso, así que hice diferentes documentales, porque siempre me encantó filmar”, declaró la cineasta a Deadline el 2017.

Eleanor Coppola, su esposo Francis Ford Coppola y la hija de ambos, Sofia Coppola.Fuente: AFP

Eleanor Coppola, libro sobre 'Apocalypse Now' y últimas películas

Eleanor Coppola no solo se desenvolvió en el cine. La cineasta, nacida en Los Ángeles en mayo de 1936, escribió los sucesos de producción de Apocalypse Now en un libro publicado en 1995 titulado 'Notas sobre la realización de Apocalypse Now’. En el 2008, decidió publicar sus memorias 'Notas sobre una vida'.

Coppola, además laboró como directora de fotografía y encargada de varios cortometrajes documentales sobre las producciones de su esposo y de su hija Sofia Coppola como Marie Antoinette.

"Soy de una generación de mujeres a quienes se les enseñó que nuestro papel en la vida era ser un apoyo a nuestros maridos, cuidar de nuestros hijos y hacer del hogar un lugar agradable", declaró Eleanor a El País en el estreno de su película de ficción, París puede esperar, el 2017.

Su última película fue Love Is Love Is Love, un drama de amor, perdón, compromiso y lealtad entre amigos y familiares, que se estrenó en el Festival de Cine de Toronto el 2020.

Eleanor y Francis Ford Coppola se casaron en 1963

Eleanor y Francis Ford Coppola se conocieron en 1963 durante la producción de Dementia 13, una de las primeras películas del cineasta estadounidense.

Eleanor Coppola trabajaba como asistente de dirección de arte y Francis era el director encargado de la película de terror. Ambos se casaron ese mismo año tras descubrir que esperaban a su primer hijo Gian Carlo, quien falleció en 1986 a los 22 años tras un accidente en una lancha.

Actualmente, Eleanor y Francis tienen dos hijos: la reconocida directora de cine, Sofia Coppola, y el escritor y productor independiente, Roman Coppola.

