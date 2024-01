Adam Driver habla sobre 'Megalopolis', la nueva película de Francis Ford Coppola

La cinta significa el regreso del director de El Padrino y Apocalypse Now a la gran pantalla tras 13 años de ausencia.

Tras su último filme en 2011 titulado Twixt, el director Francis Ford Coppola regresa a la pantalla grande con una nueva producción llamada Megalopolis. La cinta, que fue escrita desde 1980 pero sin éxito de ser concretada, se estima que sea estrenada en 2024.

La película terminó de rodarse en marzo de 2023 y contó en el reparto con distintos nombres reconocidos en la industria del cine y la televisión como el de Adam Driver. Recientemente, el actor que interpretó a Kylo Ren en las últimas películas de Star Wars fue entrevistado por Collider y contó su entusiasmo por el proyecto.

"La película es salvaje. Es tan imaginativa, grande, épica y audaz. Requiere un riesgo y no podría estar más emocionado por ello”, comentó el actor.

Esta cinta fue totalmente financiada por Coppola. El director, al enfrentarse a que ningún estudio le otorgaba la libertad absoluta que buscaba, desembolsó U$D 120 millones de sus propios recursos. La cantidad con la que invirtió para Megalopolis la obtuvo gracias a la fortuna generada por su empresa de vinos.

Sobre el proceso de filmación, Driver dijo lo siguiente: "Debido a que él mismo lo financió, hizo que el proceso de filmación fuera una de las mejores experiencias, si no la mejor, que he tenido. No hubo exceso de conversación. No podía dejar de pensar: ‘Oh, así es como deberían ser las películas’”.

¿Quiénes forman parte del elenco de Megalopolis?

El elenco incluye a destacadas figuras como Aubrey Plaza (The White Lotus), Nathalie Emmanuel (Games Of Thrones), Forest Whitaker (Panic Room), Laurence Fishburne (Matrix), Jon Voight (Midnight Cowboys), Talia Shire (Rocky) y Shia LaBeouf (Transformers).