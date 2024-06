Russell Crowe confiesa estar "incómodo" con 'Gladiador 2': "Hay un toque de melancolía y de celos"

Russell Crowe habló sobre la secuela de Gladiator, la icónica película histórica de acción de Ridley Scott del 2000 que le permitió ganar diversos premios incluyendo un Oscar como Mejor actor con su personaje del general romano Maximus Decimus Meridius.

Fue durante una entrevista dada al programa Kyle Meredith With que Russell Crowe, de 60 años, aseguró sentirse "ligeramente incómodo" con Gladiador 2, el filme que será protagonizado por Paul Mescal como Lucius, sobrino del rey Comodo, interpretado por Joaquin Phoenix.

En ese sentido, Crowe recordó que Maximus Decimus murió al final del largometraje, por lo que sostuvo que no ve con atención el nuevo proyecto de Scott grabado casi 24 años después de la primera entrega.

"Me siento ligeramente incómodo con el hecho de que estén haciendo otra película (de Gladiador) porque, por supuesto, estoy muerto y no tengo voz en lo que se hace (…) Pero un par de cosas que he oído me hacen pensar 'no, no, no, eso no está en el viaje moral de ese personaje en particular'. Pero no puedo decir nada, no es mi lugar, estoy bajo tierra. Así que veremos cómo resulta", declaró.

Seguidamente, el actor mencionó que Gladiador fue una de las películas que le permitió “abrir las puertas” de diversos proyectos en Hollywood. “Esto es siendo puramente honesto: hay definitivamente un toque de melancolía, un toque de celos”, añadió.

Russell Crowe ganó el Oscar como Mejor actor con su papel del general romano Maximus Decimus Meridius. | Fuente: Paramount Pictures

Russell Crowe se mostró harto de preguntas sobre 'Gladiador 2'

Esta no es la primera vez que Russell Crowe responde ante preguntas sobre Gladiador 2, a pesar de que él no es parte del elenco ni de la producción del filme.

"Deberían pagarme por la cantidad de preguntas que me hacen sobre la maldita película en la que ni siquiera aparezco. No sé nada del reparto, no sé nada del argumento (…) En ese mundo, estoy muerto, a dos metros bajo tierra. Y ya está", manifestó Crowe durante una aparición en el Karlovy Vary Film Festival, según Variety.

Anteriormente, el mismo Crowe confesó sentir celos por no estar en la secuela. "Lo único que realmente siento al respecto es un poco de celos, porque yo era mucho más joven, obviamente, y fue una gran experiencia en mi vida", explicó a Collider.

‘Gladiador 2’ será protagonizada por Paul Mescal

En esta ocasión será Paul Mescal quien esta vez protagonice Gladiador 2 haciendo el papel de Lucius, el sobrino del rey Cómodo (Joaquin Phoenix), quien fue salvado por Maximus Decimus en la película original.

Del mismo modo, estarán Denzel Washington y Pedro Pascal como las novedades en el nuevo rodaje. El elenco de actores lo completarán Connie Nielsen, Derek Jacobi, Djimon Hounsou, Joseph Quinn, Fred Hechinger, May Calamawy, Lior Raz, Peter Mensah, Matt Lucas, entre otros.

Gladiator es una película épica del género péplum y acción del año 2000 dirigida por Ridley Scott.Fuente: Paramount Pictures

