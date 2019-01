Bradley Cooper y Lady Gaga son algunos de los favoritos de los premios por la cinta "A Star is Born". | Fuente: New Century Films

Los Golden Globes 2019 escogen a los mejores del cine y la televisión, según la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Personajes como Rami Malek y su aplaudida interpretación de Freddie Mercury o conocidas figuras como Penélope Cruz y Antonio Banderas ─con destacadas participaciones en televisión─ parten como favoritos de la gala.

NACE UNA ESTRELLA

La favorita para muchos especialistas es "A Star is Born", película que logró cinco nominaciones y es aspirante a la mayoría de los premios de los Globos de Oro. La nueva versión de la película protagonizada por Barbra Streisand y Kris Kristofferson en 1976, compite en las categorías más destacadas de Drama, como con Mejor Película, Mejor Actriz (Lady Gaga), Mejor Actor (Bradley Cooper) y Mejor Director (Bradley Cooper). También tienen cinco nominaciones los títulos The Favourite y Green Book.

Rami Malek se convirtió en Freddie Mercury para "Bohemian Rhapsody".

LA MÚSICA Y LA MEMORIA

"Bohemian Rhapsody", el filme dedicado a la vida del vocalista de Queen Freddie Mercury, obtuvo dos nominaciones. Competirá en Mejor Película y su protagonista Rami Malek irá como Mejor Actor luego de que sus dos nominaciones anteriores como protagonista de "Mr. Robot" quedaran apenas como reconocimientos.

En tanto "Roma", la película del director mexicano Alfonso Cuarón, estará en competencia como Mejor Película Extranjera, pero la excelencia de su trabajo le alcanzó para está en la nómina de Mejor Director y Mejor Guión.

LAS ESTRELLAS EN LA TELEVISIÓN

"American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace" obtuvo cuatro nominaciones por Mejor Serie o Película, Mejor Actor (Darren Criss), Mejor Actor de Reparto (Edgar Ramírez) y Mejor Actriz de Reparto (Penélope Cruz) y es la principal serie candidata en el rubro televisión. Luego, con tres nominaciones, aparecen "The Americans", "Barry", "Homecoming", "The Kominsky Method", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Sharp Objects" y "A Very English Scandal".

Julia Roberts ("Homecoming"), Jim Carrey ("Kidding"), Michael Douglas ("The Kominsky Method"), Amy Adams ("Sharp Objects"), Patricia Arquette ("Escape at Dannemora"), Laura Dern ("The Tale"), Antonio Banderas ("Genius: Picasso"), Hugh Grant ("A Very English Scandal") y Penélope Cruz ("The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"), talentos comunes en el mundo del cine, destacan esta vez por sus nominaciones individuales en el segmento televisivo.