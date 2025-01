Globos de Oro 2025: fecha, hora, nominados y todo lo que debes saber de la premiación a lo mejor del cine y TV

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los Globos de Oro 2025 se acercan y la industria del entretenimiento ya está llena de emoción. Este prestigioso evento, organizado por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, celebra lo mejor de la televisión y el cine, reconociendo tanto a actores como a producciones destacadas del año.

La ceremonia promete ser una noche llena de glamour, sorpresas y, por supuesto, el reconocimiento a las mejores producciones y artistas del año. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre las nominaciones, fecha, hora y todo lo que debes saber.

¿Cuándo son los Globos de Oro 2025?

La ceremonia de los Globos de Oro 2025 se celebrará el 5 de enero de 2025, dando inicio al ciclo de premios de la temporada. Este evento anual tendrá lugar en el Beverly Hilton Hotel, en Los Ángeles, California. El evento marcará el tono para los futuros galardones de cine y televisión, como los Oscar.

Los asientos de Sarah Pulson y Salma Hayek, presentadoras de los Globos de Oro 2025.Fuente: AFP

¿A qué hora se celebran los Globos de Oro 2025?

La transmisión en vivo de la ceremonia de los Globos de Oro 2025 comenzará a las 8:00 p.m. (hora peruana). Los fans de todo el mundo podrán seguir el evento a través de diversas plataformas de televisión y en línea, que transmitirán en vivo la alfombra roja y la ceremonia.

Nominaciones a los Globos de Oro 2025: ¿Quiénes son los favoritos?

Las nominaciones de los Globos de Oro 2025 han generado una gran expectativa en la industria. En la categoría de televisión, series como The Bear se lleva la delantera con cinco nominaciones, incluyendo Mejor Serie - Comedia o Musical, y se perfila como fuerte contendiente a llevarse los premios.

En la categoría de Mejor Drama en cine, se destacan títulos como The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune: Part Two, Nickel Boys y September 5. Mientras que en la categoría de Mejor Musical/Comedia figuran Anora, Challengers, A Real Pain, The Substance, Wicked y Emilia Pérez, esta última liderando la edición de este año con un total de diez nominaciones.

Una estatua de los Globos de Oro se ve en el salón de baile durante los preparativos para la 82° edición anual de los premios en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California.Fuente: AFP

¿Dónde ver los Globos de Oro 2025?

Los Globos de Oro 2025 se transmitirán en televisión por TNT (para América Latina) y CBS (para Estados Unidos). En plataformas de streaming, podrá seguirse por Max (para América Latina) y Paramount+ (para Estados Unidos).

¿Quiénes son los presentados de los Globos de Oro 2025?

Entre la lista de presentadores se encuentran los icónicos cantantes Elton John y Brandi Carlile, coautores de la canción Never Too Late, recientemente preseleccionada para los Oscar 2025 por el documental Elton John: Never Too Late.

Asimismo, los Globos de Oro 2025 asignó a actores que estarán como presentadores y, a la vez, cuenta con una nominación en la ceremonia. Entre estos figuran Demi Moore (Mejor actriz en comedia o musical), Margaret Qualley (Mejor actriz de reparto en comedia o musical), Colman Domingo (Mejor actor en drama) y Colin Farrell (Mejor actor de serie miniserie, antología o película para televisión).

Del mismo modo, se revelaron los nombres de otras destacadas estrellas en la pantalla grande como Nicolas Cage, Andrew Garfield, Anya Taylor-Joy, Dwayne Johnson, Anthony Ramos, Aubrey Plaza, Gal Gadot, Kate Hudson, Seth Rogen, Rob McElhenney, Michael Keaton, Catherine O'Hara, Rachel Brosnahan, Salma Hayek, Vin Diesel, entre otros.

