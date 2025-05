Godzilla y Kong revelan el título oficial de su nueva película del MonsterVerse [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Godzilla y Kong regresarán a la pantalla grande con una inédita película del Monsterverse mostrando una nueva historia sobre los dos monstruos más populares de Hollywood luego del gran éxito de Godzilla y Kong: el nuevo imperio, largometraje que recaudó 571,8 millones de dólares en todo el mundo.

Este viernes, Warner Bros y Legendary compartieron, en un video en YouTube y demás plataformas digitales, el título oficial del nuevo proyecto dirigido por Grant Sputore, el cual está programado para llegar a los cines en 2027.

El teaser, de poco más de 40 segundos, expone un ambiental de tensión mientras aparece un grupo de trabajadores en una oficina que detecta los sismos dentro de la ciudad. En seguida, la cámara voltea mostrando una computadora que parece detectar un peligro.

Mostrando un cambio brusco en los números y señalando el desierto de Sedona, en Arizona, como el punto detectado, la máquina revela un cuadro de "Alerta de Emergencia Grave". "Se reporta el avistamiento de un Titán", se lee en la imagen que recomienda llamar a la operadora.

En seguida la música suena más fuerte mientras la imagen se oscurece para mostrar el título: "Godzilla X Kong: Supernova". Además de confirmar que la película ya está en producción esperando poder estar pronto en los cines para el deleite de los fans del Monsterverse.

Grant Sputore será el nuevo director la próxima película de Godzilla y Kong. | Fuente: IMDb

¿Cuándo se estrena en cines Godzilla X Kong: Supernova?

La película Godzilla X Kong: Supernova tiene programado su estreno en los cines de Estados Unidos el 26 de marzo de 2027, esperando también su llegada a Latinoamérica, incluido el Perú.

¿Qué se sabe de la nueva película Godzilla X Kong: Supernova?

Aún no hay una sinopsis oficial de la película Godzilla X Kong: Supernova. Warner Bros confirmó que su producción inició este viernes 9 de mayo bajo las órdenes de Grant Sputore, quien entró en reemplazo de Adam Wingard, director de las dos últimas entregas: Godzilla x Kong: New Empire (2024) y Godzilla vs. Kong (2021).

Por su parte, Legendary Pictures escogió a Dave Callaham para que escriba el guion de la nueva historia que será la continuación de Godzilla y Kong: el nuevo imperio.

Semanas atrás, se confirmó al actor Sam Neill, conocido actor de la saga de Jurassick Park, como uno de los protagonistas del esperado filme de los dos monstruos titánicos. El elenco lo completan: Kaitlyn Dever, Jack O'Connell, Delroy Lindo, Matthew Modine, Alycia Debnam-Carey y Dan Stevens, quien repetirá su papel como el veterinario Trapper Beasley.

Esta será la sexta película del Monsterverse detrás de Godzilla y Kong: el nuevo imperio (2024), Godzilla vs. Kong (2021), Kong, la isla de la calavera (2017), Godzilla, rey de los monstruos (2019) y Godzilla (2014).

Godzilla y Kong: el nuevo imperio recaudó más de 564 millones de dólares de taquilla en todo el mundo. | Fuente: Warner Bros

Godzilla y Kong: el nuevo imperio es la película más taquillera del MonsterVerse

Godzilla y Kong: el nuevo imperio se convirtió en la película más taquillera del MonsterVerse. El último filme de los dos monstruos titánicos recaudó 571 millones de dólares, de acuerdo con las cifras del portal Box Office Mojo.

Es así como el filme, del director Adam Wingard, sobrepasó la recaudación conseguida por Kong: la isla Calavera (2017), que tuvo el récord en la franquicia con 569 millones de dólares.

El largometraje Godzilla y Kong: el nuevo imperio se estrenó en cines el 27 de marzo de 2024, siendo la película "más rentable" de la saga con un presupuesto de 135 millones de dólares.

"Las cinco películas de la compañía han ganado en conjunto más de 2 mil 500 millones de dólares en la taquilla mundial y el año pasado se expandió a la televisión con Monarch: Legacy of Monsters", precisó The Hollywood Reporter.

