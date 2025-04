Nueva película de Godzilla y Kong completa su elenco de actores: ¿quiénes son?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Godzilla y Kong quieren volver a conquistar los cines de todo el mundo con su nueva película del Monsterverse y para ello Warner Bros y Legendary acaban de completar al elenco de actores.

Según información de Deadline y The Hollywood Reporter, Sam Neill, conocido actor de la saga de Jurassick Park, fue la "última incorporación" del esperado filme de los dos monstruos titánicos que llegará a las salas de cines de la mano del director Grant Sputore y con el guion de Dave Callaham.

"Sam Neill no se ha hartado de criaturas enormes y aterradoras. La estrella de Jurassic Park es el último actor en unirse a la próxima película de MonsterVerse en Legendary", asegura The Hollywood Reporter. "No se sabe qué papel interpretará", precisa Deadline.

Es así como Sam Neill se unirá al nuevo elenco de Godzilla y Kong conformado por: Kaitlyn Dever, Jack O'Connell, Delroy Lindo, Matthew Modine, Alycia Debnam-Carey y Dan Stevens, quien repetirá su papel como el veterinario Trapper Beasley.

Si bien todavía no hay una sinopsis oficial, ambos medios internacionales coinciden en que habrá “varios personajes humanos junto a los titanes Godzilla y Kong, quienes se enfrentarán a una nueva amenaza catastrófica que podría acabar con el mundo".

Esta será la sexta película del Monsterverse detrás de Godzilla y Kong: el nuevo imperio (2024), Godzilla vs. Kong (2021), Kong, la isla de la calavera (2017) y Godzilla, rey de los monstruos (2019) y Godzilla (2014).

Sam Neill, la estrella de Jurassic Park, se une a la nueva película de Godzilla y Kong. | Fuente: EFE

Godzilla y Kong: el nuevo imperio es la película más taquillera del MonsterVerse

Godzilla y Kong: el nuevo imperio se convirtió en la película más taquillera del MonsterVerse. En efecto, el último filme de los dos monstruos titánicos recaudó 571 millones de dólares, de acuerdo con las cifras del portal Box Office Mojo.

Es así como el filme, del director Adam Wingard, sobrepasó la recaudación conseguida por Kong: la isla Calavera (2017), que tuvo el récord en la franquicia con 569 millones de dólares.

El largometraje Godzilla y Kong: el nuevo imperio se estrenó en cines el 27 de marzo de 2024, siendo la película "más rentable" de la saga con un presupuesto de 135 millones de dólares.

"Las cinco películas de la compañía han ganado en conjunto más de 2 mil 500 millones de dólares en la taquilla mundial y el año pasado se expandió a la televisión con Monarch: Legacy of Monsters", precisó The Hollywood Reporter.

Godzilla y Kong: el nuevo imperio recaudó 571 millones de dólares en todo el mundo. | Fuente: Warner Bros

¿De qué trata Godzilla y Kong: el nuevo imperio?

Godzilla y Kong: el nuevo imperio es una película de aventuras y ciencia ficción estadounidense dirigida por Adam Wingard, producida por Eric McLeod y escrita por Terry Rossio, Jeremy Slater y Simon Barrett.

El filme es la continuación de la película Godzilla vs. Kong. La trama revela una nueva amenaza en el mundo de Kong haciendo que el gigante mono se una a su enemigo Godzilla.

"El todopoderoso Kong y el temible Godzilla se enfrentarán contra una colosal amenaza desconocida escondida dentro de nuestro mundo. Las historias de estos titanes, sus orígenes y los misterios de Isla Calavera y más allá, y la batalla mítica que ayudó a forjar a estos seres extraordinarios y los unió a la humanidad para siempre", se lee en la sinopsis oficial.

¿Quién es quien en Godzilla y Kong: el nuevo imperio?

Rebecca Hall como Dra. Ilene Andrews.



como Dra. Ilene Andrews. Brian Tyree Henry como Bernie Hayes.



como Bernie Hayes. Kaylee Hottle como Jia Andrews.



como Jia Andrews. Dan Stevens como Trapper.



como Trapper. Alex Ferns como Mikael.



como Mikael. Fala Chen como Reina Iwi.



como Reina Iwi. Rachel House como Hampton.

