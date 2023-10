"El cáncer está en remisión": Sam Neill da detalles de su estado de salud

Siete meses después de que Sam Neill anunciara que padece de cáncer linfático, el actor ofreció una entrevista desde su rancho en Australia y reveló que su enfermedad está en remisión.

Si bien dijo para Australian Story que estaba preparado para morir, eso dejó entrever en sus fanáticos que le quedaba poco tiempo de vida, sin embargo, Neill aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto. "Está todo bien. Estoy bien", escribió el intérprete en su cuenta de Instagram.

"Por favor, ignora las historias que han aparecido en la prensa de hoy. Un comentario de pasada sobre el programa de anoche ha sido sacado de contexto. Tengan la seguridad de que estoy en remisión y planeo seguir así durante los próximos años. Todo está bien, hace un hermoso día aquí en Australia, y mañana también lo hará", continuó Sam Neill.

Con este diagnóstico, el protagonista de Jurassic Park no piensa retirarse de la industria ya que ha estrenado la miniserie The Twelve, donde aparte de actuar, también la produjo. Este 2023, ha participado en tres películas y aún tiene otra serie y una cinta a punto de estrenarse. Por otro lado, está dirigiendo Apples Never Fall (Las manzanas nunca caen), basada en el libro de la autora superventas Liane Moriarty.

Sam Neill anunció en su libro que lucha contra el cáncer

En marzo de este año, Sam Neill, lanzó su libro Did I Ever Tell You This?, en español ¿Alguna vez te dije esto?, e hizo revelaciones que dejó atónitos a sus seguidores. Una de ellas fue que padece de cáncer linfático y está luchando contra esta enfermedad que ya está en la etapa 3.

"El caso es que estoy mal. Posiblemente me esté muriendo", escribió el intérprete de 76 años donde también admitió que tendrá que hacer sus cosas rápidamente, como referencia a su enfermedad.

Mientras grababa Jurassic World: Dominion, Sam Neill estuvo en quimioterapia después de que le diagnosticaran un linfoma angioinmunoblástico de células T, un tipo de cáncer que afecta la médula ósea, los ganglios y el hígado.

"No puedo fingir que el último año no haya tenido sus momentos oscuros. Esos momentos oscuros arrojan la luz en un claro resplandor, ya sabes, y me han hecho estar agradecido por cada día e inmensamente agradecido por todos mis amigos. Simplemente contento de estar vivo", dijo en ese entonces.

El libro del actor neozelandés sirvió como terapia, ya que lo hizo mientras estaba en tratamiento de cáncer. "No tenía nada que hacer. Me encanta trabajar. Me encanta estar con gente todos los días y disfrutar de la compañía humana y la amistad y todas esas cosas. Y de repente me vi privado de eso. Y pensé: '¿qué voy a hacer?’", dijo.

De hecho, Sam Neill, reveló que escribir "le salvó la vida": "Nunca tuve intención de escribir un libro. Pero a medida que avanzaba y seguía escribiendo, me di cuenta de que en realidad me estaba dando una especie de razón para vivir y me iba a la cama pensando: 'Mañana escribiré sobre eso... eso me entretendrá'".