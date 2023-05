'Guardianes de la Galaxia Volumen 3' acaba con la mala racha de Marvel tras liderar la taquilla norteamericana

La película de los estudios Marvel 'Guardianes de la Galaxia Volumen 3' se mantiene en lo más alto de la taquilla norteamericana al recaudar más de 60,5 millones de dólares en su segundo fin de semana en cartelera, según la firma especializada Exhibitor Relations.

La tercera parte de la saga, que cuenta con el equipo de mercenarios intergalácticos encarnados por los actores Chris Pratt, Zoe Saldana, David Bautista, Bradley Cooper y Vin Diesel, sumerge en esta ocasión a los espectadores en una carrera contrarreloj para salvar al mapache Rocket.

Segunda en el ranking permanece la película animada 'Super Mario Bros, la película', inspirada en el videojuego del mismo nombre, con 13 millones de dólares en boleto del fin de semana. Con ello, acumula más de 1.200 millones de dólares en ganancias a nivel mundial desde su estreno, hace seis semanas.

En el tercer puesto figura una novedad de la semana: el largometraje 'Club de lectura: el próximo capítulo', en el que las estrellas como Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen y Mary Steenburgen interpretan a unas amigas jubiladas en una escapada a Italia con su club de lectura.

La película romántica tuvo un "comienzo tímido" según el analista David Gross, pero aun así recaudó 6,5 millones de dólares.

El largometraje de terror 'Evil Dead Rise' perdió un lugar y se ubicó en la cuarta posición del ranking, con 3,7 millones de ganancias.

En quinto lugar, la comedia dramática de Liongate,'Are You There God? It's Me, Margaret' (¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret), inspirada en un clásico de la literatura infantil de Judy Blume, recauda 2,5 millones de dólares.

El resto de las 10 más taquilleras:

6. 'Hipnótico' (2,3 millones de dólares)

7. 'John Wick: Capítulo 4' (USD 1,9 millones)

8. 'Love Again: A Little, Much, Passionately' (USD 1,5 millones)

9. 'Aire' (USD 750.000)

10. 'Calabozos y Dragones: Honor entre ladrones" (USD 740.000)

(Con información de AFP)