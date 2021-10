Harrison Ford y Antonio Banderas coincidieron en el set de "Indiana Jones 5". | Fuente: Composición (Europa Press / EFE)

"Indiana Jones" ya tiene su quinta parte en pleno rodaje. La cinta está filmándose en estos días en Sicilia (Ialia), y hasta allí llegó su protagonista Harrison Ford, quien este jueves fue fotografiado junto a su compañero de reparto Antonio Banderas, que también participa del proyecto.

Según pudo verse en unas imágenes filtradas a través de redes sociales, ambas estrellas de Hollywood se reciben entre abrazos y caracterizados como sus personajes. Ford está vestido con su famosa indumentaria de arqueólogo aventurero, mientras Banderas luce una barba tupida y se apoya sobre un bastón.

También aparece en estas fotografías la actriz británica Phoebe Waller-Bridge, conocida por ser la protagonista y mente creadora de la serie "Fleabag". Ella saluda a sus colegas y conversa con ellos de manera distendida.

Aunque todavía se desconoce el papel que tendrá Antonio Banderas en "Indiana Jones 5", se sabe que la película que Harrison Ford viene protagonizando desde los años ochenta se estrenará en junio de 2023 debido a un retraso sufrido por la pandemia. Hay rodaje para rato.

INDY NEWS: New photos of Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge and Antonio Banderas on the set of #IndianaJones5 in Sicily. 🎬 https://t.co/JnFyrFV3hF pic.twitter.com/54M14USIJq — The Star Wars Underworld (@TheSWU) October 20, 2021

Otros fichajes para “Indiana Jones 5”

En abril pasado se anunció la incorporación de Mads Mikkelsen a "Indiana Jones 5" tras darse a conocer que Phoebe Waller-Bridge acompañará también a Harrison Ford en las nuevas aventuras del arqueólogo más famoso del cine.

Asimismo, John Williams regresará como compositor de la banda sonora.

"Indiana Jones 5" dará continuación a "Raiders of the Lost Ark" (1981), "Indiana Jones and the Temple of Doom" (1984), "Indiana Jones and the Last Crusade" (1989) e "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" (2008).

Esta nueva película, todavía sin título, será la primera de esta saga de aventuras que no cuente con Steven Spielberg como director. En su lugar se sentará James Mangold, uno de los realizadores más fiables y versátiles de Hollywood en la actualidad gracias a cintas como "Identity" (2003), "Walk the Line" (2005), "Logan" (2017) y "Ford v Ferrari" (2019).

