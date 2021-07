Antonio Banderas, Penélope Cruz, Irene escolar y José Luis Gómez en la cinta "Competencia oficial". | Fuente: Europa Press | Fotógrafo: Manolo Pavon

La Sección Oficial a concurso de la 78 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia acogerá el estreno mundial de "Competencia oficial", la nueva película dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat y que cuenta con los actores españoles Antonio Banderas y Penélope Cruz como protagonistas.

Esta será la tercera vez que Cohn y Duprat participen en el certamen tras estrenar 'Mi obra maestra' y 'El ciudadano ilustre', filme por el que su protagonista, Oscar Martínez —también en el reparto de "Competencia oficial'—, recibió la Copa Volpi al Mejor Actor.

"Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez han asumido un enorme riesgo artístico en nuestra película, yendo por caminos absolutamente nuevos e inexplorados. Nunca hemos visto a estos geniales actores haciendo una performance como esta y el resultado es dinamita pura", señalaron los realizadores.

El filme, producido por Mediapro y que cuenta con la participación de RTVE, TV3 y Orange España, también cuenta en el reparto con los actores José Luis Gómez, Nagore Aramburu, Irene Escolar, Manolo Solo y Pilar Castro. La cinta narra la historia de un multimillonario que contrata a artistas para hacer una película "que deje huella".

En competencia con Almodóvar

"Competencia oficial" competirá de esta manera con "Madres paralelas", película dirigida por Pedro Almodóvar y protagonizada también por Penélope Cruz —además de Milena Smit, Israel Elejalde, y Aitana Sánchez-Gijón—, que será encargada de abrir la 78 edición del Festival de Cine de Venecia, del 1 al 11 de septiembre de 2021.

Además de estos trabajos, en competición oficial se han anunciado un total de 21 largometrajes entre los que destacan cintas como "The Power of the Dog", de la cineasta Jane Campion, "Sundown" del mexicano Michel Franco, con Tim Roth y Serge Gainsbourg en el reparto, el debut en la dirección de Maggie Gyllenhaal con "The Lost Dauhghter" o "The Card Counter" con Paul Schrader al mando.

Asimismo, en la sección Orizzonti Extra habrá representación española a través de Clara Roquet —quien recientemente participó en el Festival de Cannes con '"Libertad"—, coescritora del guion de la película "Costa Brava" dirigida por Mounia Akl.

(Con información de Europa Press).



