Jim Carrey interpretará su rol de la Máscara en la secuela de "Space Jam", protagonizada por LeBron James. | Fuente: Composición

En 1996, los Looney Tunes y Michael Jordan protagonizaron “el juego del siglo” al enfrentar un partido de básquet contra un grupo de alienígenas durante la cinta “Space Jam”. Tras 24 años, los divertidos personajes animados se vuelven a reunir en la secuela “Space Jam 2”, pero esta vez con el basquetbolista LeBron James como protagonista.

El estreno de esta cinta está previsto para mediados de 2021. Sin embargo, la expectativa en torno al filme se encuentra en alza debido a que, según el portal We Got This Covered, un nuevo actor se sumará al elenco con la interpretación de un papel icónico: se trata de Jim Carrey y la máscara.

Las fuentes del mencionado medio apuntaron que, de la mano de la tecnología CGI (responsable de generar imágenes por computadora), el cómico personaje de rostro verde y trajes extravagantes podrá ser recreado en la pantalla, mientras el propio Jim Carrey se encargará de ponerle voz.

Así, la máscara se encargará de arbitrar uno de los partidos de básquet de los Looney Tunes. Para respaldar esta versión, We Got This Covered afirmó que recibió esta información de la misma fuente que reveló que Bill Murray formaría parte del reparto de “Ghostbusters: Afterlife”.

Michael Jordan y Bugs Bunny se encontraron en el cine en 1996. En esa época el jugador de los Chicago Bulls era un fenómeno del básquetbol. | Fuente: IMDB

LAS CONDICIONES DE JIM CARREY

Como se recuerda, una de las actuaciones más recordadas de Jim Carrey fue también una de las más alocadas. A fines de enero, el propio actor reconoció que sería posible repetir su papel en "La máscara", comedia histriónica y de inspiración slapstick estrenada en 1994.

Sin embargo, puso una condición para volver al papel que contribuyó a llevarlo al estrellato. Así lo hizo saber durante una entrevista a ComicBook durante la presentación de 'Sonic the Hedgehog', donde interpreta al villano principal con una actuación similar a la de sus roles más delirantes de la década de los noventa.

"No pienso en términos de secuelas y cosas así, aunque en este caso [de Sonic], estaría bien, porque el personaje [Dr. Eggman] aún no ha evolucionado", aseguró al principio. "Para 'La máscara', creo, dependería del cineasta. Depende siempre del director. No quiero hacerlo por hacerlo, pero lo haría sólo si fuera con un director loco y visionario", añadió tras reflexionar sobre la posibilidad de una secuela de la exitosa película.