'La leyenda de Zelda': Nintendo revela las primeras imágenes de Link y Zelda en live-action

Las imágenes muestran a Link y Zelda en un campo verde, en atuendos completos y con orejas hylianas. El estreno del live-action está previsto para mayo de 2027.

¡Es una semana emocionante para los fans de Nintendo! Tras el lanzamiento del tráiler de Super Mario Galaxy: La película, la compañía volvió a sorprender este lunes al revelar las primeras imágenes oficiales del live-action de La leyenda de Zelda, uno de los proyectos más esperados de su catálogo cinematográfico.

Anunciada en noviembre de 2023, la película está siendo producida por Shigeru Miyamoto —director creativo de Nintendo— junto con Avi Arad, ex CEO de Marvel Studios. El guion ha sido escrito por Derek Connolly, conocido por Jurassic World (2015) y Star Wars: El ascenso de Skywalker (2019). Nintendo también confirmó que el rodaje ya comenzó en Nueva Zelanda.

Las imágenes, difundidas a través de la aplicación Nintendo Today, presentan por primera vez a Bo Bragason como la Princesa Zelda y a Benjamin Evan Ainsworth como Link. "La filmación está progresando bien, por lo que agradeceríamos mucho que nos acompañen y observen en silencio", agregó Miyamoto en redes sociales.

¿Qué muestran las primeras imágenes de La leyenda de Zelda?

Las primeras fotos muestra a Link y Zelda en un extenso campo de colinas verdes que evoca los paisajes abiertos de Hyrule. Ambos están sentados en la hierba alta, atentos al entorno.

Bo Bragason como Zelda, vestida con tonos azules y portando un arco con su carcaj de flechas, mira hacia la distancia como si presintiera un riesgo cercano. Benjamin Evan Ainsworth como Link, a su lado, luce su tradicional túnica en tonos verdes y marrones, en una postura relajada pero vigilante.

¿Quiénes integran el elenco de La leyenda de Zelda?

Hasta el momento, se han confirmado únicamente dos actores:

Benjamin Evan Ainsworth como Link

como Link Bo Bragason como la Princesa Zelda

El resto del reparto se anunciará conforme avance la producción.

¿Cuándo se estrena La leyenda de Zelda?

El filme será dirigido por Wes Ball, responsable de El planeta de los simios: Nuevo Reino (2024) y la saga Maze Runner.

La película llegará a los cines de Estados Unidos el viernes 7 de mayo de 2027. Aunque aún no se ha confirmado la fecha para Latinoamérica, es probable que el estreno se adelante un día, como suele ocurrir en la región.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis