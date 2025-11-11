'Toy Story 5' estrena su primer tráiler oficial con una tablet que amenaza a Woody, Buzz y los otros juguetes [VIDEO]

Paren todo. Toy Story 5 estrenó su primer tráiler oficial. Disney y Pixar decidieron lanzar este martes 11 de noviembre el nuevo adelanto de la esperada secuela animada con sus personajes protagonistas: Woody, Buzz Lightyear y Jessie.

Con un sonido instrumental, el video, de apenas 48 segundos, muestra un extraño paquete blanco dentro de un camión que es dirigido para Bonnie.

“Bonnie llegó un paquete para ti”, expresa su madre sin imaginar el temor que este producto está causando en los juguetes de la casa.

En seguida, se puede ver al dinosaurio Rex y perro de juguete Slinky temblar al ver el paquete en una mesa. Lo mismo pasa con el señor y la señora cara de papa, quienes no pueden ocultar el miedo que sienten.

Del mismo modo, la vaquera Jessie, quien luce sus clásicas trenzar rojas, expresa un miedo en su rostro mientras es acompañada de su caballo Bullseye, quien tiene el mismo gesto de angustia.

De igual manera, los juguetes marcianos se tapan los ojos dejando ver una frase contundente que explicaría el contexto de la película. "En junio (…) La era de los juguetes (…) terminó (…) ¿terminó?", se lee.

Acto seguido, el tráiler presenta a Lilypad, la Tablet que buscaría desterrar a los juguetes de la casa. “Hola, soy Lilypad. ¡Juguemos!”, dice la máquina en las manos de Bonnie quien luce emocionada con su nuevo juguete tecnológico. Finalmente, aparecen Woody y Buzz abrazándose por el susto. ¿Será la mejor película de Toy Story? Veremos.