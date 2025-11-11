Últimas Noticias
'Toy Story 5' estrena su primer tráiler oficial con una tablet que amenaza a Woody, Buzz y los otros juguetes [VIDEO]

Woody y Buzz son amenazados por una tablet en el primer tráiler de Toy Story 5.
Woody y Buzz son amenazados por una tablet en el primer tráiler de Toy Story 5. | Fuente: Disney Pictures
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"¿La era de los juguetes terminó?", expresa el primer avance de 'Toy Story 5', la nueva película de Disney y Pixar que se estrenará en cines el 19 de junio de 2026.

Paren todo. Toy Story 5 estrenó su primer tráiler oficial. Disney y Pixar decidieron lanzar este martes 11 de noviembre el nuevo adelanto de la esperada secuela animada con sus personajes protagonistas: Woody, Buzz Lightyear y Jessie.  

Con un sonido instrumental, el video, de apenas 48 segundos, muestra un extraño paquete blanco dentro de un camión que es dirigido para Bonnie.

“Bonnie llegó un paquete para ti”, expresa su madre sin imaginar el temor que este producto está causando en los juguetes de la casa.

En seguida, se puede ver al dinosaurio Rex y perro de juguete Slinky temblar al ver el paquete en una mesa. Lo mismo pasa con el señor y la señora cara de papa, quienes no pueden ocultar el miedo que sienten.

Del mismo modo, la vaquera Jessie, quien luce sus clásicas trenzar rojas, expresa un miedo en su rostro mientras es acompañada de su caballo Bullseye, quien tiene el mismo gesto de angustia.

De igual manera, los juguetes marcianos se tapan los ojos dejando ver una frase contundente que explicaría el contexto de la película. "En junio (…) La era de los juguetes (…) terminó (…) ¿terminó?", se lee.  

Acto seguido, el tráiler presenta a Lilypad, la Tablet que buscaría desterrar a los juguetes de la casa. “Hola, soy Lilypad. ¡Juguemos!”, dice la máquina en las manos de Bonnie quien luce emocionada con su nuevo juguete tecnológico. Finalmente, aparecen Woody y Buzz abrazándose por el susto. ¿Será la mejor película de Toy Story? Veremos.

Una tablet de nombre Lilypad aparece para amenazar a los juguetes en Toy Story 5.
Una tablet de nombre Lilypad aparece para amenazar a los juguetes en Toy Story 5. | Fuente: Pixar

¿En qué se centrará la nueva película de Toy Story?

En agosto de 2024, Pixar lanzó un adelanto de lo que se verá próximamente sobre las aventuras de Woody y Buzz: "En esta ocasión, los juguetes se enfrentarán a la tecnología, su peor enemigo y competencia, por la atención de los niños". Asimismo, revelaron que, en Toy Story 5, los villanos serán un ejército de 50 juguetes defectuosos de Buzz Lightyear.

La cinta será dirigida por Andrew Stanton (Buscando a Nemo, WALL-E: Batallón de limpieza) y McKenna Harris (Ciao Alberto).

El anuncio de Toy Story 5 se dio el 2023 luego del estreno de Lightyear (junio de 2022) basado en los orígenes de Buzz Lightyear (con la voz de Chris Evans). La película recaudó poco más de 262 millones de dólares teniendo, de acuerdo con medios internacionales, un decepcionante desempeño.

¿Cuándo se estrenará en los cines Toy Story 5?

La quinta película de Toy Story tiene programado su estreno en los cines de Estados Unidos el 19 de junio de 2026 esperando también su llegada a las salas de Latinoamérica, incluido el Perú.

Jessie y su caballo Bullseye también son espantados por la tecnología en Toy Story 5.
Jessie y su caballo Bullseye también son espantados por la tecnología en Toy Story 5. | Fuente: Disney Pictures

¿Cuántas películas tiene Toy Story?

La productora Pixar tiene un total de cuatro películas de Toy Story. El primer largometraje se estrenó el 22 de noviembre de 1995 siendo el primer filme en ser creado por Imagen Generada por Computadora (CGI) y dirigida por John Lasseter. Posteriormente, se estrenaron Toy Store 2 (1999), Toy Store 3 (2010) y Toy Store 4 (2019).

Aparte de las cuatro películas, Pixar Animation y Disney también se encargaron de hacer dos spin-offs de Toy Story. El primero titulado Buzz Lightyear, Comando Estelar: La aventura comienza. El filme fue lanzado el 8 de agosto de 2020 sirviendo como un piloto de las series de televisión de Buzz Lightyear of Star Command, contando con Tim Allen como la voz de Buzz.

En 2022, Disney decidió estrenar Lightyear, con la voz de Chris Evans, contando los orígenes del astronauta de juguete. Del mismo modo, se crearon los cortos: Toy Story Treats (1996) y Toy Story Toons (2011). Además de programas especiales de televisión: Toy Story of Terror! y Toy Story That Time Forgot.

Toy Story 5 llega a los cines de Estados Unidos el 19 de junio de 2026.

Toy Story 5 llega a los cines de Estados Unidos el 19 de junio de 2026. | Fuente: Pixar

toy story Toy Story 5 Pixar Disney

