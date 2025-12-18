'Avengers: Doomsday': los hermanos Russo activan la cuenta regresiva con un primer adelanto que emociona a los fans

Falta exactamente un año para el estreno de Avengers: Doomsday y Marvel Studios, junto a los hermanos Russo, ya puso en marcha el reloj con un primer y enigmático adelanto.

La expectativa alrededor de Avengers: Doomsday no deja de crecer. Con un hermetismo casi total por parte de Marvel Studios, la nueva entrega de Los Vengadores se ha convertido en una de las películas más comentadas en redes sociales. Filtraciones no confirmadas y declaraciones ambiguas han alimentado teorías sobre el rumbo que tomará el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), hasta que finalmente llegó el primer adelanto de la mano de los hermanos Russo.

Tras semanas de especulación —incluidos supuestos teasers vinculados a Thor y Steve Rogers—, la cuenta oficial de Joe y Anthony Russo, quienes regresan a la franquicia tras el éxito de Infinity War y Endgame, publicó este jueves el primer avance oficial de la película. Doomsday sentará las bases del gran cierre de la Fase 6 del MCU, que culminará en 2027 con Avengers: Secret Wars. Aunque el video no muestra escenas ni personajes, el mensaje es claro: falta exactamente un año para su estreno.

Mira el primer adelanto de Avengers: Doomsday a continuación...

¿Qué muestra el primer adelanto de Avengers: Doomsday?

El breve video compartido en redes incluye el mensaje “1 año…” acompañado de una claqueta y una cuenta regresiva que confirma que el estreno está a 12 meses de distancia. El teaser cierra con el título oficial de la película, sin revelar más pistas.

En los créditos del avance también se confirma un detalle clave: Newton Thomas Sigel será el director de fotografía. El cineasta ha trabajado en títulos como X-Men (2000), X-Men: Días del futuro pasado (2014), Drive (2011) y Bohemian Rhapsody (2018), lo que anticipa una apuesta visual ambiciosa.

Este movimiento coincide, además, con los rumores de que un tráiler completo podría proyectarse en funciones selectas de Avatar: Fuego y Cenizas, que llega esta semana a cines de Latinoamérica y Norteamérica.

Doctor Doom y la gran apuesta de Marvel

Uno de los datos ya confirmados es el regreso de Robert Downey Jr., esta vez interpretando a Doctor Doom, una de las decisiones más comentadas y arriesgadas de Marvel en los últimos años.

Aunque la trama se mantiene en secreto, diversas teorías apuntan a que Doom será el eje de un conflicto multiversal de gran escala, con la intención de reescribir la realidad bajo sus propias reglas.

Un reparto histórico para el MCU

Marvel Studios ha confirmado uno de los elencos más grandes de su historia, combinando personajes clásicos, nuevas generaciones y regresos inesperados.

Entre los nombres más destacados figuran:

Chris Hemsworth (Thor)

Anthony Mackie (Capitán América)

Sebastian Stan (Bucky Barnes)

Paul Rudd (Ant-Man)

Florence Pugh (Yelena Belova)

Simu Liu (Shang-Chi)

Pedro Pascal (Reed Richards)

Vanessa Kirby (Sue Storm)

Tenoch Huerta (Namor)

Tom Hiddleston (Loki)

A ellos se suma el esperado regreso de los X-Men clásicos de la era Fox, con Patrick Stewart (Profesor X), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Cyclops), Rebecca Romijn (Mystique) y Alan Cumming (Nightcrawler), confirmando que Doomsday será una verdadera convergencia cinematográfica.

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

Tras varios ajustes en el calendario de estrenos, Marvel confirmó que la película llegará a los cines de Latinoamérica —incluido Perú— el jueves 17 de diciembre de 2026, mientras que en Estados Unidos y Canadá se estrenará un día después, el viernes 18 de diciembre.

