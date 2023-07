Mel Gibson recomienda 'Sound of Freedom': "Para erradicar la trata de niños se debe tomar conciencia"

Mel Gibson invita a la gente a ver 'Sound of Freedom'.

Sound of Freedom se ha convertido en un éxito en taquilla en Estados Unidos porque cuenta la historia real de Tim Ballard, un agente de gobierno que busca a niños que han sido traficados en Colombia.

Esta película ha sido recomendada por Mel Gibson, quien en un corto video compartido en redes sociales se mostró preocupado por esta problemática que, al parecer, no tiene fin, sin embargo, exponer este tipo de casos hará que se cree conciencia de lo que se vive en el mundo:

“Uno de los problemas más perturbadores de nuestro mundo hoy es el tráfico humano, y particularmente el tráfico de niños. Ahora el primer paso para erradicar este crimen es creando conciencia. Vayan a ver Sound of Freedom”, expresó el famoso actor.

Esta película llegó a los cines norteamericanos el 4 de julio, es dirigida por Alejandro Monteverde y producida por el mexicano Eduardo Verástegui.

En el 2022, Eduardo Verástegui y Mel Gibson presentaron película que denuncia explotación sexual de menores en la IV Cumbre Transatlántica.Fuente: Twitter

"Sound of Freedom no estará en Netflix"

La película Sound of Freedom continúa dando de qué hablar. Si bien aún no se sabe si llegará a Perú, pero el productor mexicano Eduardo Verástegui reveló que sí tenía planes para estrenarlo en Latinoamérica, sin embargo, todo se vino abajo.

Por medio de sus redes sociales, contó que tenía lista la película hace cinco años y le mostró el guion a Fox. Después de que lo vieron, se interesaron en el proyecto e hicieron un contrato donde se unió Fox Latinoamérica. No obstante, Disney compró Fox y todo se paralizó.

De acuerdo con Eduardo Verástegui, tocó puertas de todas las grandes casas productoras para distribuir Sound of Freedom, pero “todas se negaron”. “La película ya estaba terminada hace tres años, toque puertas a Disney, Netflix, Amazon, Lionsgate y nadie me hizo caso”.

El productor de Sonido de libertad tenía esperanza en la Casa del ratón debido a que tenía un contrato con Fox, pero todo se complicó.

“Le enseño la película a los nuevos directivos de Disney, mis amigos de Fox estaban fuera, y el grupo fue honesto y me dijeron ‘esta pelicula no es para Disney’. Teníamos un contrato de proyectos que ya no se iban a llevar a cabo, después de un año de estar negociando, pude recuperar los derechos. Me llevé la mejor película de mi vida, pero para ellos era una más. ‘Esto no es para nosotros’, dijeron”.

Tras ver la reacción de la gente con Sound of Freedom, Eduardo Verástegui siguió adelante con la distribución a pesar de que le quitaron algunas salas de cine porque se estrenaba Indiana Jones, película de Disney.